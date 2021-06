Avui hem tractat els següents temes:

Tot i que les dades de contagi i hospitalitzacions continuen millorant a poc a poc, podria alterar els plans per a la retirada de la mascareta. Ara per ara no hi ha data, però algunes comunitats, com Catalunya, demanen al Ministeri de Sanitat que ho permeti a l'aire lliure, i es podria decidir a la reunió del Consell Interterritorial d'aquest dimecres.

Un l'exemple el tenim ben a prop. Al Regne Unit, on la variant delta ja és clarament majoritària, han posposat un mes la gran reobertura que tenien prevista. Parlarem amb el Salvador Macip, investigador de la universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC.

-És recomanable treure'ns la mascareta als exteriors amb la variant Delta?

Si mirem purament per l'efecte que té la mascareta a l'exterior realment evita pocs contagis, no crec que sigui una mesura que tingui un gran impacte perquè ja sabem que la majoria dels contagis tenen lloc a espais tancats i des d'aquest punt de vista es pot eliminar i de fet es podria haver eliminat des de fa temps. El problema és que la gent entengui que la mascareta no és important i que no se la vulgui posar o que s'oblidi de posar-se-la en espais tancats.

Cada dimecres, a Herrera a COPE Catalunya, repassem l'actualitat policial amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, Imma Viudes. Avui, entre d'altres temes ens ha posat a taula el tema de les jubilacions al cos. És cosa evident que un policia amb una determinada edat no pot assolir segons quines tasques de seguretat i per això el sindicat SAP FEPOL reclama atenció devant aquest fet.

"El Departament d’Interior i les organitzacions sindicals del cos de mossos d’esquadra vam signar l’any 2020, l’Acord de jubilació anticipada i altres millores laborals. A l’efecte, el punt principal de l’Acord preveu que la jubilació anticipada ha de ser un fet per al cos de mossos d’esquadra aquest mateix any 2021." explica Viudes

La representant sindical afegeix que "No obstant i passat un any gairebé des de l’entrada en vigor de l’Acord, només la nostra organització sindical ha fet moviments per avançar en aquesta matèria. Avui, en un nou pas i en previsió de no quedar-nos enrere, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha iniciat avui la via judicial per reclamar la jubilació anticipada per a les persones membres del cos de mossos d’esquadra."