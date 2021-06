SAP-FEPOL denuncia i reclama judicialment la jubilació anticipada per al cos de mossos d’esquadra

Cada dimecres, a Herrera a COPE Catalunya, repassem l'actualitat policial amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, Imma Viudes. Avui, entre d'altres temes ens ha posat a taula el tema de les jubilacions al cos. És cosa evident que un policia amb una determinada edat no pot assolir segons quines tasques de seguretat i per això el sindicat SAP FEPOL reclama atenció devant aquest fet.

"El Departament d’Interior i les organitzacions sindicals del cos de mossos d’esquadra vam signar l’any 2020, l’Acord de jubilació anticipada i altres millores laborals. A l’efecte, el punt principal de l’Acord preveu que la jubilació anticipada ha de ser un fet per al cos de mossos d’esquadra aquest mateix any 2021." explica Viudes

La representant sindical afegeix que "No obstant i passat un any gairebé des de l’entrada en vigor de l’Acord, només la nostra organització sindical ha fet moviments per avançar en aquesta matèria. Avui, en un nou pas i en previsió de no quedar-nos enrere, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha iniciat avui la via judicial per reclamar la jubilació anticipada per a les persones membres del cos de mossos d’esquadra."

A l’efecte, SAP-FEPOL ha presentat demanda judicial contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social i la Tresoreria General de la Seguretat Social pel greuge que suposa que altres cossos policials ja tinguin aquest dret i encara no el pugui gaudir el cos de mossos d'esquadra.

Imma explica "Recordem que per la feina feta per SAP-FEPOL anteriorment a la presentació de la demanda, la pròpia Inspecció de Treball de la Seguretat Social ens ha reconegut per escrit que “de les actuacions inspectores realitzades es pot concloure que s’han constatat elevats riscos (penositat, perillositat, toxicitat i insalubritat) tornicitat i nocturnitat, en un número important d’actuacions pròpies del cos de mossos d’esquadra”. i ens comenta que "Alhora, també se’ns ha reconegut per escrit que no aprovar la jubilació anticipada per al nostre col·lectiu suposaria un greuge comparatiu respecte altres policies com les policies locals i l’Ertaintza, la qual cosa “seria clarament discriminatori i conculcaria l’article 14 de la Constitució Española, en tant que els supòsits son substancialment iguals i no concórrer cap diferència rellevant que pogués justificar un tracte desigual”.





És per això que avui, davant del silenci administratiu en sentit negatiu de la reclamació prèvia presentada, l'organització sindical ha iniciat la via judicial per aconseguir un dret que ja gaudeixen policies del nostre entorn com les anteriorment esmentades, les quals realitzen exactament la mateixa activitat que la que desenvolupa el cos de mossos d’esquadra.





Tal i com s’ha reflectit en la demanda, prop de 1.000 efectius policials es troben en una situació especial (ja sigui per Incapacitat Permanent Total, Segones Activitats o Comissions de Servei per disminució de les capacitats psicofísiques) que disminueix el múscul d’un cos, prou malmès com a conseqüència de la manca d’efectius.

Per tant, sense trencar la negociació necessària per avançar en la matèria, avui han presentat la demanda judicial necessària davant del Jutjat de lo Social, en defensa dels drets i dels interessos de totes les persones membres del cos de mossos d’esquadra.