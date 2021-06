La variant delta serà la predominant a Catalunya en menys d'un mes

Tot i que les dades de contagi i hospitalitzacions continuen millorant a poc a poc, podria alterar els plans per a la retirada de la mascareta. Ara per ara no hi ha data, però algunes comunitats, com Catalunya, demanen al Ministeri de Sanitat que ho permeti a l'aire lliure, i es podria decidir a la reunió del Consell Interterritorial d'aquest dimecres.

Un l'exemple el tenim ben a prop. Al Regne Unit, on la variant delta ja és clarament majoritària, han posposat un mes la gran reobertura que tenien prevista. Parlarem amb el Salvador Macip, investigador de la universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC.



-És recomanable treure'ns la mascareta als exteriors amb la variant Delta?



Si mirem purament per l'efecte que té la mascareta a l'exterior realment evita pocs contagis, no crec que sigui una mesura que tingui un gran impacte perquè ja sabem que la majoria dels contagis tenen lloc a espais tancats i des d'aquest punt de vista es pot eliminar i de fet es podria haver eliminat des de fa temps. El problema és que la gent entengui que la mascareta no és important i que no se la vulgui posar o que s'oblidi de posar-se-la en espais tancats.



-De totes les mesures de prevenció, és la més fàcil d'eliminar?



Sí i la que té menys impacte i amb la calor que fa és molt dur portar-la. Prendre aquesta decisió és com una mena de guanyar punts fàcilment sense a perdre una gran protecció. Respecte a la variant Delta, no crec que portar una mascareta, afecti massa els contagis.



-La variant Delta sembla ser molt contagiosa però no tan greu.



És una variant que és més o menys igual a les anteriors que circulaven, la diferència està en el fet que és més contagiosa que la resta. Hem de preveure que al llarg de les pròximes setmanes la variant Delta serà la dominant a Europa i això vol dir que ens trobarem ara una situació on tot el que haurem avançat no haurà servit de res. En aquesta possible onada hi ha una diferència important, i és que encara que hi hagi un augment de casos no hauria d'anar acompanyat d'un augment de mortalitat o d'ingressos.