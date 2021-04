Avui hem tractat els següents temes:

Ahir es deia que al maig acabaria l'estat d'alarma. Per saber com afectarà a les restriccions parlarem amb el Xavier Lionard secretari general de metges a Catalunya.

Que hauríem fer amb les restriccions?

<< Partint de la base de que no sóc epidemiòleg, en principi l'única cosa que puc donar és la meva opinió base a l'experiència adquirida. Realment les dades que hi ha sobre la taula fan esgarrifar, estem en una situació en què tot apunta a una quarta onada, la situació és molt preocupant.>>

Donen un missatge d'optimisme com si tot s'estigués acabant i realment no és així perquè tenim el nivell més alt d'ucis ocupades fins el moment. La vacuna ens està fent més optimistes del que hauríem?

<< No, crec que és molt més senzill, en aquest sentit seré contundent, els polítics han de deixar les coses en mans de qui entén del tema, és a dir, estem assistint un joc de declaracions on els polítics estan milimetrant les declaracions en funció del que pugui dir el rival per si li afecta més o menys. Les declaracions de uns i d'altres són totalment i interessades, per tant el que s'ha de fer és deixar les declaracions i fer feina posant recursos que no hi han. >>

Com cada dimecres farem un repàs de les notícies d'aquesta setmana amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos, Imma Viudes.

Hi ha hagut moment de sancions durant la setmana santa?

<< Sí que hi ha hagut un augment de les sancions perquè també hi ha hagut més mobilitat i més encara si és setmana santa. Sempre hi ha algú que intenta saltar-se les restriccions, en total es calcula que hi ha hagut unes 1.400 sancions per saltar-se el toc de queda des del dijous fins al dilluns.Hi ha algunes dades significatives com per exemple a Calella de Palafrugell es van desallotjar una festa improvisada de 400 joves que estaven escoltant música amb els cotxes davant d'una discoteca a l'aire lliure.>>

Està circulant un correu fals d'Hisenda que comença a circular i porta un virus.

<< Coincidint amb l'inici de la campanya de la declaració de la renda s'està detectant una estafa que suplanta l'agència tributària. És difícil detectar a priori per l'aparença del correu, El que fa aquest correu és instal·lar un virus per infectar el mòbil o l'ordinador, de moment no hem trobat la seva finalitat.>>