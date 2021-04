S'han de mantenir les restriccions amb les xifres hospitalàries actuals?

Ahir es deia que al maig acabaria l'estat d'alarma. Per saber com afectarà a les restriccions parlarem amb el Xavier Lionard secretari general de metges a Catalunya.

Que hauríem fer amb les restriccions?

<< Partint de la base de que no sóc epidemiòleg, en principi l'única cosa que puc donar és la meva opinió base a l'experiència adquirida. Realment les dades que hi ha sobre la taula fan esgarrifar, estem en una situació en què tot apunta a una quarta onada, la situació és molt preocupant.>>

Donen un missatge d'optimisme com si tot s'estigués acabant i realment no és així perquè tenim el nivell més alt d'ucis ocupades fins el moment. La vacuna ens està fent més optimistes del que hauríem?

<< No, crec que és molt més senzill, en aquest sentit seré contundent, els polítics han de deixar les coses en mans de qui entén del tema, és a dir, estem assistint un joc de declaracions on els polítics estan milimetrant les declaracions en funció del que pugui dir el rival per si li afecta més o menys. Les declaracions de uns i d'altres són totalment i interessades, per tant el que s'ha de fer és deixar les declaracions i fer feina posant recursos que no hi han. >>



Amb l'experiència que tenim després d'un any com és possible que anem cap a una quarta onada?

<< Perquè la sensació que tenim és de que les administracions segueixen apostant i insisteixen en un model que està esgotat i es la medicina low cost. El problema es que si regressem al rumb ara, encara podrem reconstruir El sistema sanitari, però si insistim en aquest sistema low cost el sistema sanitari inclusiónara.>>