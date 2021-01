HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA 12-1-21

ÚLTIMA HORA COVID.SALUT DONA PER FET QUE DESPROGRAMARÀ OPERACIONS NO URGENTS PELS INGRESSOS PER COVID. DR .TRILLA,EPIDEMIÒLEG I CAP DE EPIDEMIOLOGIA HOSPITAL CLÍNIC

12.45 LES OPCIONS PER TORNAR REGALS DE NADAL AMB BOTIGUES TANCADES I EL CONFINAMENT MUNICIPAL.

MONTSERRAT RIVERA . DIRECTORA AGENCIA CATALANA DEL CONSUM.

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 12-1-21

13.30H EL PREU DE LA LLUM ES DISPARA PER L'ONADA DE FRED FINS EL SEGON MÀXIM HISTÒRIC. FACUA . MIGUEL ANGEL SERRANO. VICEPRESIDENTE FACUA.

13.45H LA CREU ROJA REFORÇA ELS RECURSOS DE L ÓPERACIÒ FRED A LES PERSONES GRANS I LES PERSONES SENSE LLAR .

SILVIA DELGADO

13.50H INDIANA JONES S'ESTABLEIX A SANT ANDREU. UN COL.LECCIONISTA MOSTRA A LA REBOTIGA DEL SEU COMERÇ UN CENTENAR DE PECES ORIGINALS I REPRODUCCIONS DE LA SAGA CINEMATOGRÀFICA. GOKURAKU.RUBÉN MOLINS, PROPIETARI.

Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.