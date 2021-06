Es detecta un terratrèmol a la costa de Palamós

Un terratrèmol de magnitud 2,3 que no ha produït danys s'ha sentit aquest dimecres, a les 06.59 hores, a la costa de Girona, a l'altura del municipi de Palamós, segons confirma l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El tremolor ha estat lleugerament percebut, sense que hagi causat cap dany, a la comarca gironina del Baix Empordà. Parlarem amb el David Bruzzi, professor de ciències ambientals de la universitat de Girona.



-Es pot preveure un terratrèmol?



En realitat no, hi ha zones sísmiques en el planeta que estan vigilades per experts i es sap que s'estan acumulant tensions i en qualsevol moment es pot produir l'alliberament d'aquesta energia que es tradueix en un terratrèmol, el que no es sap és quan es produirà, el que si es pot saber és que cada vegada s'acosti més, però no sabríem el moment exacte ni l'hora en el que es produirà. Hem de tenir en compte que Catalunya no és una zona amb un risc sísmic elevat, això depèn d'altres factors.



-Catalunya no és una zona perillosa, però no es pot descartar un terratrèmol important?



Històricament a Catalunya hi ha hagut sismes al segle 14 i 15 amb terratrèmols molt devastadors i molt coneguts. Aquests terratrèmols van estimar que van arribar al 5-6 i amb les construccions d'aquella època, evidentment van provocar grans destrosses, però terratrèmols com els que veiem a les notícies en altres punts del món amb magnituds que superen els 7, 8 o fins i tot 9, calen unes condicions meteorològiques que en el territori català no existeixen.



-Quants terratrèmols pot haver-hi al dia a la terra?



No tinc aquesta dada, però sí que estem en un planeta geològicament actiu.

-Quan succeeixen els terratrèmols hi ha una certa por a possibles tsunamis, poden haver-hi al mediterrani?



Sí, històricament hi ha hagut tsunamis importants, potser mes al mediterrani oriental, perquè són zones sísmiques més actives. El passat mes d'octubre va haver-hi un a les costes turques. A la mediterrània més propera a nosaltres es produeixen a la costa africana i com queda lluny, són descartables.