Campanya per a la prevenció de les capbussades perilloses

ASPAYM Catalunya continua durant el mes d'agost amb la campanya de sensibilització ‘Amb cap sí, de cap no’, de sensibilització a la ciutadania enfront de les capbussades perilloses.

Aquesta campanya es desplega de llarg a llarg de tota la Península Ibèrica, en una acció que coordina la Federació Nacional ASPAYM juntament amb l'Hospital Nacional de Paraplègics i la SERMEF.

ASPAYM Catalunya ha dedicat la jornada d'avui a conscienciar als banyistes dels centres esportius municipals de la Verneda i Sant Adrià de Besòs, així com la zona de Banys Fòrum. E

En aquesta acció ha jugat un paper rellevant Laura Viteri, treballadora de ASPAYM Cuenca, acompanyada per l'usuari José Luis Casado.

L'acció s'integra en una sèrie de sensibilitzacions per a llançar-se a l'aigua de manera segura, sense risc de produir-nos una lesió en la medul·la espinal.

ASPAYM Catalunya anirà visitant al llarg de l'estiu nombroses piscines i zones de bany per a conscienciar a les persones sobre la millor manera de capbussar-se sense perill.

Amb cap sí, de cap no

Entre les pautes que es recorden a joves i persones adultes, des de ASPAYM es recalca la importància de conèixer sempre prèviament la profunditat submarina de la zona des d'on saltarem.

Aquestes profunditats són especialment equívoques en paratges naturals, on les ones i els corrents poden canviar la distància del fons; encara que les piscines també demanden una certa precaució.

A més, convé evitar en la mesura del possible que la capbussada sigui de cap. I, si s'opta per aquesta mena de salt, sempre cal efectuar-lo amb les mans per davant i el cap entre els braços estesos en prolongació del cos.

D'aquesta manera, si es donés un impacte del nostre cos contra el sòl o una roca, el primer cop no el rebran ni el cap ni el coll.

No prendre aquestes precaucions pot produir que una capbussada causi una lesió medul·lar, que en els pitjors suposats pot immobilitzar a la persona de coll per a baix, i en tot cas afecta al dia a dia de la persona, amb freqüència per a la resta de la vida.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A l'hora d'encarar un accident d'una persona que ha resultat lesionada per capbussada, el primordial és treure-la a terra i posar-la en una superfície rígida.

En moure-la, cal tractar de desplaçar tot el cos en bloc, per a no danyar coll o cap. Una vegada ens hem cerciorat que respira, telefonar al 112. Mai hem d'intentar traslladar-la en un vehicle particular; perquè correm el risc de tornar una lesió incompleta en una completa.

Ingressos per capbussades

Segons dades facilitades pel director mèdic Juan Carlos Adau, de l'Hospital Nacional de Paraplègics, en els últims cinc anys van ingressar amb lesió medul·lar a conseqüència d'una capbussada 28 persones, 25 homes i 3 dones, les edats de les quals van dels 15 als 51 anys.

D'aquests casos 14 van tenir com a escenari una piscina, 9 en la mar i els 5 restants en pantans i altres entorns aquàtics.

«Excepte dos casos tots els ingressats van tenir el resultat de tetraplegia, una lesió medul·lar molt discapacitant que condiciona la qualitat de vida dels qui la sofreixen i que van poder haver-se evitat senzillament amb una actitud de prudència i evitant aquest salt», afirma el director mèdic.

Des de la Federació Nacional ASPAYM, la seva presidenta Mayte Gallego va valorar que «tornar a les platges, a les piscines, als pantans, és a dir, a la normalitat de l'estiu i a passar dies de gaudi entre amics i família, comporta també conductes de risc que pot ser que es tornin en tragèdia».

Per a Gallego, les dolentes capbussades que comporten ingressos en les unitats de lesió medul·lar dels hospitals són «molt greus, ja que solen afectar les vèrtebres cervicals». En aquest sentit, la presidenta de Federació Nacional ASPAYM insta la prevenció: «Gaudim d'aquests capbussons però sense deixar al costat la prudència», recalca.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la treballadora d'ASPAYM, Laura Viteri (àudio).