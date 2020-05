Gorka Aixàs: "Me parece chocante que Valencia salga primera en el ranking sanitario"

El presidente del Morabanc Andorra Gorka Aixàs ha cuestionado en Esports COPE la decisisión que parece ya casi tomada de que Valencia acoja la final de la Liga ACB. El mandatario insiste que la candidatura de Andorra es la más segura "debería prevalecer el criterio sanitario y la seguridad que ofrece Andorra no la tiene ninguna otra candidatura"

Gorka Aixàs pone en duda los criterios que se están aplicando para elegir la sede y lamenta la falta de datos en la reunión que mantuvieron los clubes con la Federación Española "creo que no tuvimos toda la información. Que Valencia saliese primera en todos los rankings no me parece posible, especialmente en el sanitario. Sin ser un experto en la materia. me parece chocante cómo Valencia puede llegar a estar primera en ese ranking. Nadie sabe qué pasará en unas semanas, hay que valorar la situación actual".

El presidente del club andorra asegura que las condiciones sanitarias en el Principado ya están mucho mejor que en cualquier ciudad española "en Andorra volveremos pronto a una vida lo más parecida a la normalidad, hecho que no pasará en ninguna de las otras candidaturas". Y añade que quizás estén primando otros criterios en la elección "económicamente no tenemos el potencial que puede tener el patrón de Valencia, pero eso no debería prevalecer. Deberíamos ir al lugar más seguro y ninguno es más seguro que Andorra. Toda la población ha pasado un doble cribado y se han aislado los contactos".

Sobre la posibilidad que la próxima temporada la ACB tenga 20 equipos, Gorka Aixàs se muestra contratrio "se hace difícil de entender que bajen dos equipos o que suban dos equipos si no se ha acabado de jugar la competición. El mejor número de equipos para jugar son 18". La ACB y la FEB firmaron un convenio que garantizaba los ascensos de Valladolid y Gipúzcoa, con lo cual, parece factible que la ACB busque otra solución, aunque el presidente de Morabanc asegura "no contemplo una liga de 20 en la que bajen 4 el año siguiente. No puedo descartarlo porque no depende de mi".