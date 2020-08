Dani Senabre a Esports COPE: "Sóc pessimista, però a partit únic el Barça pot ser un problema pel Bayern"

Seguim amb l'edició d'estiu d'Esports COPE, que us acompanyarà de dilluns a divendres, de 15.25 a 16.00 hores amb José Luis Gil i l'equip de guàrdia. Ens pots escoltar a les emissores de COPE Catalunya i Andorra, al lloc web de COPE i a les aplicacions mòbils.

Cada dia us portem l'actualitat de Barça, Espanyol, Girona i Sabadell. La Champions, el playoff d'ascens a Primera i la planificació de la próxima temporada a Segona Divisió. Analitzem les notícies en blaugrana amb entrevistes als protagonistes i les opinions dels millors col·laboradors del programa. També tenim espai per l'actualitat poliesportiva amb especial atenció als equips i esportistes catalans.

Ens pots seguir també a través de les xarxes socials al perfil de Twitter @ESPORTSCOPE on us convidem a participar en les nostres enquestes sobre els temes d'actualitat de Barça i Espanyol amb premis interessants per vosaltres.

��️ @danisenabre a Esports COPE



��️ "Veient l'últim partit de Griezmann, potser també apostaria per Arturo Vidal"



��️ "Sóc pesimista, però a partit únic el Barça pot ser un problema pel Bayern" #UCL#ChampionsLeague#BarcaBayernpic.twitter.com/OOYPelwE5y — Esports COPE (@ESPORTSCOPE) August 14, 2020

���� La LOTO SETIÉN amb @HelenaCondis



⚽️ Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Sergi Roberto, Arturo Vidal; Messi i Luis Suárez



❌ Griezmann a la banqueta #UCL#BarcaBayernpic.twitter.com/E2wK1dwKeR — Esports COPE (@ESPORTSCOPE) August 14, 2020