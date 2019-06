L'adaptació de la indústria a la Demarcació de Barcelona utilitzant biomassa, podria preveure contaminació

Tiempo de lectura: 1



El Jaume Minguell, cap de l'Oficina de prevenció d'incendis i desenvolupament agrari de la Diputació de Barcelona s'obre les qualitats i funcions de la biomassa. La biomassa forestal és un conjunt de matèria viva que s'utilitza com a combustible i font d'energia, que també serveix com una neteja dels boscos. La xarxa industrial de Barcelona té una gran capacitat de consum, però si es fessin canvis al sector industrial per implementar l'energia tèrmica per biomassa, suposaria un ús lògic dels recursos naturals i de la reducció de la petjada de l'ús del carboni.