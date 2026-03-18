Radiografía de José Luis Oltra: el nuevo técnico que busca el milagro en el Huesca

El SD Huesca se enfrenta a un tramo final de temporada decisivo con la llegada de su tercer entrenador, José Luis Oltra. El técnico valenciano aterriza en El Alcoraz con el equipo en una situación crítica y un objetivo claro: lograr una permanencia que los matemáticos sitúan en 48 o 49 puntos. Para ello, el Huesca necesita sumar al menos 17 puntos en las doce jornadas restantes, una cifra que contrasta con los escasos 10 puntos que consiguió ante esos mismos rivales en la primera vuelta.

Un gestor carismático y cercano

Quienes le conocen de cerca, como el exjugador del Huesca Luso Delgado, que coincidió con él en el Córdoba, avalan su fichaje. Delgado lo describe como "un tipo muy cercano, muy normal, tiene carisma, es agradable, un gestor de vestuario muy bueno". La relación entre ambos fue tan positiva que el exfutbolista no duda en afirmar: "De todos los entrenadores que he tenido en estos 20 años de carrera, con el que mejor y más trato he tenido ha sido con él".

De todos los entrenadores que he tenido en estos 20 años de carrera, con el que mejor y más trato he tenido ha sido con él" Luso Delgado Exjugador SD Huesca y entrenador del Ejea

Luso Delgado considera que Oltra es el entrenador idóneo para "cambiar la mentalidad" y adaptar a los nuevos fichajes, apoyándose en los veteranos para crear un grupo unido. En cuanto a su estilo, recuerda que su sistema base solía ser un 4-4-2 y que "pide mucho ritmo de balón" y le "gusta jugar en campo contrario".

El recuerdo de su doble etapa en Tenerife

En Tenerife, la figura de Oltra es muy recordada. Protagonizó el último ascenso del equipo a Primera División en la temporada 2008-2009, un hito que, según el periodista Juanjo Ramos de Cope Tenerife, se logró con un fútbol que enamoró a la isla. "Aquel Tenerife de la 2008, 2009, era una maravilla", recuerda Ramos, destacando un equipo dominante, con un vistoso 4-2-3-1, mucha posesión y que "buscaba constantemente el ataque".

Sin embargo, su segunda etapa en el club insular fue diferente. Llegó en circunstancias más complicadas y con una plantilla inferior, lo que le obligó a mostrarse como un entrenador más adaptable, llegando a usar un sistema con tres centrales. Esta es la versión de Oltra que, según los expertos, es más probable que se vea en el Huesca actual.

Un reto mayúsculo entre dudas y optimismo

A pesar del optimismo general, también hay voces que muestran cautela, como la del periodista Martín Pena. Recuerda que el calendario del Huesca es el segundo más difícil de los equipos de la zona baja y que la experiencia más reciente de Oltra, en el Eldense, no terminó con la salvación. Además, apunta que el técnico "ha estado muy poco tiempo en todos los equipos", con una media de seis meses por club.

En cualquier caso, la llegada de Oltra supone una inyección de aires nuevos y la esperanza de una reacción inmediata. El primer examen será este viernes a las 20:30h en El Alcoraz contra el Almería, un partido para el que se espera que el capitán, Jorge Pulido, esté disponible pese a las dudas físicas. El club ha lanzado una promoción de entradas a 5 euros para buscar el apoyo masivo de la afición en este encuentro crucial.