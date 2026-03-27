Zamora se convierte en epicentro internacional con una cumbre sobre juventud e infancia

Zamora será los próximos 28 y 29 de abril escenario de una reunión ministerial iberoamericana de alto nivel, enmarcada en los trabajos previos a la XXX Cumbre de jefes de Estado. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, tras reunirse con el alcalde, Francisco Guarido. La cita reunirá a representantes de 22 países, entre ministros, embajadores y responsables gubernamentales, con el objetivo de avanzar en una agenda común en materia de políticas públicas dirigidas a jóvenes y menores.

Una agenda centrada en los grandes retos sociales

El encuentro se estructurará en dos grandes bloques: infancia y juventud, siguiendo el modelo organizativo de competencias de los distintos gobiernos. Durante las jornadas se abordarán cuestiones clave como el impacto de los entornos digitales en menores, la pobreza infantil, la desigualdad, la violencia o la salud mental. En este sentido, Pérez ha subrayado la necesidad de garantizar espacios digitales más seguros y democráticos, capaces de proteger los derechos de niños y jóvenes en un contexto cada vez más tecnológico.

Además, uno de los ejes fundamentales será impulsar la participación juvenil en el diseño de políticas públicas, así como reforzar la cooperación entre países. Sobre la mesa estarán iniciativas para armonizar programas internacionales, como el carné joven, con el objetivo de facilitar oportunidades y movilidad entre los distintos territorios iberoamericanos.

Zamora, escaparate internacional y oportunidad de futuro

El secretario de Estado también ha puesto el foco en la futura Ley de Entornos Digitales e Infancia, actualmente en tramitación, que pretende situar a España como referente europeo en la protección de menores. Entre sus medidas destacan la implantación de controles parentales por defecto en dispositivos móviles y la mejora de los sistemas de denuncia de contenidos.

Por su parte, el alcalde Francisco Guarido ha valorado este encuentro como una oportunidad estratégica para la proyección internacional de Zamora, que durante esos días acogerá a delegaciones de numerosos países. Las reuniones se celebrarán principalmente en el Consejo Consultivo, mientras que otros espacios emblemáticos de la ciudad albergarán actos institucionales.

La cita llega además en un momento de gran afluencia turística, lo que permitirá mostrar el potencial cultural y patrimonial de Zamora en un contexto especialmente favorable. La combinación de diplomacia, política social y promoción turística convierte este evento en una ocasión clave para la ciudad, tanto a nivel institucional como económico.