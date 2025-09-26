Zamora celebra lo mejor de su tierra en la gala anual de Caja Rural: Raphael anula a última hora su concierto

Este viernes 26 de abril, la Fundación Caja Rural de Zamora vuelve a organizar su esperada gala anual en el recinto ferial de IFEZA, un acto que se ha consolidado como uno de los más importantes para la provincia. La ceremonia premiará a personas e instituciones que han contribuido al desarrollo social, cultural y deportivo de Zamora durante el último año, al tiempo que ofrecerá un espectáculo musical tras la gala. Eso sí, la esperada presencia de Raphael no se dará ya que la agencia de representación del cantante suspendía este propio viernes su actuación por un proceso gripal del cantante.

Entre los galardonados de esta edición destacan la Guardia Civil como Zamoranos del Año, en reconocimiento a su labor en la seguridad del entorno rural, y la periodista Lucía Méndez, distinguida como Zamorana Ilustre por su brillante trayectoria en medios nacionales. También serán premiados el Banco de Alimentos por su dedicación social, la Romería de los Pendones de Fariza por preservar tradiciones rurales, la Asociación de la Capa Alistana como símbolo cultural y Gerardo Hernández de Luz por su impacto en el deporte local.

La gran novedad de esta jornada es la apertura del evento a toda la ciudadanía con la actuación gratuita del emblemático cantante Raphael, que llegará a Zamora tras superar un proceso de salud complicado, ofreciendo su último concierto de la gira 2025. La velada arrancará con el grupo La Poptelera a las 21:30, y después del show de Raphael a las 23:00, continuará con sesiones musicales que prolongarán la fiesta hasta altas horas.

DISPOSITIVO ESPECIAL

La organización ha preparado un amplio dispositivo para facilitar la asistencia, con parking gratuito para más de 2.000 vehículos, lanzaderas en autobús desde la ciudad y zonas de bar y food trucks. Además, se han establecido estrictas medidas de seguridad para garantizar el bienestar de todos los asistentes.

Con esta gala, Caja Rural reafirma su compromiso con Zamora, como explicaba el responsable de la Fundación Caja Rural de Zamora Narciso Prieto, en COPE ZAMORA, impulsando el orgullo local y reconociendo el esfuerzo colectivo que mantiene viva la identidad y el alma de la provincia. Una noche para celebrar el talento, la tradición y la solidaridad de quienes construyen el presente y futuro zamorano.