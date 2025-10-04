Puerto Lumbreras se llena de color este sábado con el Desfile de Carrozas

Puerto Lumbreras está inmersa en sus fiestas patronales, que se celebran hasta el día 7 en honor a la Virgen del Rosario, y este sábado miles de personas participarán en una de sus actividades más populares, el Desfile de Carrozas.

Se trata de un evento tradicional que consiste en un recorrido por las calles del municipio con diversas carrozas decoradas, generalmente con motivos de papel, y acompañadas por grupos de animación y atracciones, que compiten por premios.

Cada peña inscrita recibe una ayuda municipal de 300 euros para la decoración de sus carrozas, que serán expuestas este sábado en la avenida Juan Carlos I entre las 12 y las 16 horas , para que los ciudadanos puedan detenerse en la contemplación de sus detalles.

El desfile comenzará a las 17 horas en el orden establecido en el sorteo previo que se realizará en la reunión con todos los representantes de las peñas participantes

El primer premio estará dotado con 2.000 euros, el segundo premio con 1.300 euros, el tercero con 800 euros, el cuarto premio con 500 euros y, también, habrá cuatro menciones dotadas con 150 euros y cuya concesión atenderá a los criterios de originalidad, tradición y actualidad.

Puerto Lumbreras también celebra estos días la feria de día, que este año estará amenizada con 36 conciertos en 14 bares y restaurantes.

La feria de día está organizada por el ayuntamiento y la asociación de hosteleros de Puerto Lumbreras Hostelum y combinará la gastronomía y las tapas tradicionales con la música en directo.

Las actuaciones comenzarán a las 17 horas en los diversos establecimientos participantes actuarán Norte Perdido, Son de Barrio, Aire Flamenco, Humareda y Por un puñado de tercios, entre otras formaciones.