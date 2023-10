Todas las aristas de la aplicación en Zamora de la controvertida Ley de Bienestar Animal

La controvertida Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar Animal entraba en vigor hace escasos días, concretamente el 29 de septiembre. En principio, según la Dirección General de los Animales muchas de las nuevas medidas propuestas en la ley de bienestar animal no pueden implementarse todavía porque no existe un reglamento. Por eso, algunas de las novedades contempladas en la norma, como la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil o completar el curso obligatorio para dueños no entrará en vigor por el momento.

De todas formas, en algunas comunidades autónomas ya existe la obligación de contar con este seguro, un seguro que en algunos casos podría estar dentro del seguro del hogar, como le pasa a Santi, un zamorano que tiene perro desde hace pocas semanas y nos explica en COPE Zamora los pasos que está dando para tener todo en orden: “En nuestro caso, en el tema del seguro de responsabilidad civil lo tenemos cubierto por el seguro de la casa”.

Además, explica los pasos que están dando, debido a que adquirieron el animal hace escasas semanas: “La perra tiene tres meses y una semana a la que ya hemos llevado al veterinario para desparasitar, le hemos puesto las dos dosis de la vacuna polivalente y estamos a la espera de ponerle la anti rábica y de ponerle el chip. El tema de los cuidados no nos preocupa mucho porque estaremos pendiente de ella constantemente y nos queda pendiente saber qué va a pasar con el curso de formación obligatoria y ver cómo se sustancia”.

Lo que es evidente es que pese a que la ley entró en vigor el viernes, la realidad es que la confusión es enorme en muchos aspectos. Por eso, la Policía Nacional responde a algunas de las dudas más comunes que se han suscitado.









Otro tema de debate es el relativo a qué animales se pueden tener como mascotas en casa y cuáles no. Elena Laguno, presidenta del colegio de veterinarios de Zamora, nos lo explica a COPE Zamora: “Los animales de compañía que define la ley solo son perros, gatos y hurones. Por ahora, el resto de animales que tengamos como compañía se pueden tener hasta que nos comuniquen cuál será el registro en el que se puedan inscribir y poder dar comunicación a la autoridades”.

Lo que está claro es que el hecho de que el Gobierno esté en funciones impide aprobar el reglamento y que muchas exigencias se queden, de momento, en el limbo.