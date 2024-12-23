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Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (21-22 diciembre 2024)

El Zamora termina el año con una victoria que le afianza en la zona media de la tabla.

Rufo, jugador del Zamora, en el duelo ante el Arenteiro

ZCF

Rufo, jugador del Zamora, en el duelo ante el Arenteiro

Ángel García Pérez

Zamora - Publicado el

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FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1

ZAMORA C.F. 3 C.D. ARENTEIRO 0

FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

ATLÉTICO BEMBIBRE 1 C.D. VILLARALBO 1

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

MORALEJA C.F. 2 C.D. SARIEGOS DEL BERNESGA 3

C.D. BEJAR INDUSTRIAL 4 C.D.BENAVENTE 0

C.D. ONZONILLA 0 ZAMORA C.F. “B” 0

FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III

ZAMORA C.F. 0 Cy D. LEONESA 5

FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

C.D. BENAVENTE 0 C y D. LEONESA “B” 4

FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

ZAMORA C.F. 0 BURGOS C.F. 0

FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1 (Descanso en la competición)

FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

ATLÉTICO DE LAGUNA LINCE 3 C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 0

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

O ESTEO F.S. 2 CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S 6

C.D. INTERSALA ZAMORA 9 C.D. JUVENTUD DEL CIRCULO CATÓLICO 2

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

RIVER ZAMORA F.S. 4 F.S. SALAMANCA “B” 6

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA GRUPO ÚNICO)

RIVER ZAMORA F.S. 6 C.D. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 2

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO ÚNICO)

C.D. UNIÓN ARROYO RECOLETAS “B” 9 CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 7

BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO)

GRUPO ALEGRA CANTABRIA 89 CAJA RURAL CB ZAMORA 71

BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE

UNICAJA S.D. 72 ZAMARAT 73

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B

B.M CAJA RURAL ZAMORA 36 B.M. LA ROBLA 19

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