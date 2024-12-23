Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (21-22 diciembre 2024)
El Zamora termina el año con una victoria que le afianza en la zona media de la tabla.
Zamora - Publicado el
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FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
ZAMORA C.F. 3 C.D. ARENTEIRO 0
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
ATLÉTICO BEMBIBRE 1 C.D. VILLARALBO 1
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
MORALEJA C.F. 2 C.D. SARIEGOS DEL BERNESGA 3
C.D. BEJAR INDUSTRIAL 4 C.D.BENAVENTE 0
C.D. ONZONILLA 0 ZAMORA C.F. “B” 0
FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III
ZAMORA C.F. 0 Cy D. LEONESA 5
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
C.D. BENAVENTE 0 C y D. LEONESA “B” 4
FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
ZAMORA C.F. 0 BURGOS C.F. 0
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1 (Descanso en la competición)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
ATLÉTICO DE LAGUNA LINCE 3 C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 0
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
O ESTEO F.S. 2 CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S 6
C.D. INTERSALA ZAMORA 9 C.D. JUVENTUD DEL CIRCULO CATÓLICO 2
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
RIVER ZAMORA F.S. 4 F.S. SALAMANCA “B” 6
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA GRUPO ÚNICO)
RIVER ZAMORA F.S. 6 C.D. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 2
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO ÚNICO)
C.D. UNIÓN ARROYO RECOLETAS “B” 9 CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 7
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO)
GRUPO ALEGRA CANTABRIA 89 CAJA RURAL CB ZAMORA 71
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE
UNICAJA S.D. 72 ZAMARAT 73
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
B.M CAJA RURAL ZAMORA 36 B.M. LA ROBLA 19