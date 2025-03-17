Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (15-16 marzo 2025)
Gran victoria del Zamora CF en casa de la Real Sociedad B con gol de Carlos Ramos de falta directa
Zamora - Publicado el
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FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL B 0 ZAMORA C.F. 1
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D.F. MOJADOS 0 C.D. VILLARALBO 1
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. BENAVENTE 1 C.D. SARIEGOSDEL BERNESGA 0
ZAMORA C.F. “B” 0 MORALEJA C.F. 0
FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III
SALAMANCA C.F. UDS 1 ZAMORA C.F 1
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
SALAMANCA C.F. UDS “B” 2 C.D. BENAVENTE 0
FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
ZAMORA C.F. 1 REAL VALLADOLID C.F. 5
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1
C.D. BOVEDANA 3 LOSTREGO CLUB DE FÚTBOL 2
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Descansa por retirarse de la competición el C.D. Parquesol”B”)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
C.D. INTERSALA ZAMORA 6 CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 3
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D. SEGOSALA 3 RIVER ZAMORA F.S. 4
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA (GRUPO ÚNICO)
C.D. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 1 RIVER ZAMORA F.S. 2
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)
C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS 5 C.D. AVILASALA 1
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO)
CAJA RURAL C.B. ZAMORA 84 HLA ALICANTE 86
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE
ZAMARAT 72 BARACALDO 38
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
B.M. CAJA RURAL ZAMORA 36 CLUB BALONMANO SORIA 35