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Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (15-16 marzo 2025)

Gran victoria del Zamora CF en casa de la Real Sociedad B con gol de Carlos Ramos de falta directa

Carlos Ramos celebra el gol en Zubieta

ZCF

Carlos Ramos celebra el gol en Zubieta

Ángel García Pérez

Zamora - Publicado el

1 min lectura

FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1

REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL B 0 ZAMORA C.F. 1

FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D.F. MOJADOS 0 C.D. VILLARALBO 1

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

C.D. BENAVENTE 1 C.D. SARIEGOSDEL BERNESGA 0

ZAMORA C.F. “B” 0 MORALEJA C.F. 0

FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III

SALAMANCA C.F. UDS 1 ZAMORA C.F 1

FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

SALAMANCA C.F. UDS “B” 2 C.D. BENAVENTE 0

FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

ZAMORA C.F. 1 REAL VALLADOLID C.F. 5

FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1

C.D. BOVEDANA 3 LOSTREGO CLUB DE FÚTBOL 2

FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Descansa por retirarse de la competición el C.D. Parquesol”B”)

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

C.D. INTERSALA ZAMORA 6 CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 3

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

C.D. SEGOSALA 3 RIVER ZAMORA F.S. 4

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA (GRUPO ÚNICO)

C.D. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 1 RIVER ZAMORA F.S. 2

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)

C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS 5 C.D. AVILASALA 1

BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO)

CAJA RURAL C.B. ZAMORA 84 HLA ALICANTE 86

BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE

ZAMARAT 72 BARACALDO 38

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B

B.M. CAJA RURAL ZAMORA 36 CLUB BALONMANO SORIA 35

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