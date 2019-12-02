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    RESULTADOS DEPORTIVOS

    Sufrida victoria del Zamora en Bembibre.El Zamarat  perdió tras una segunda prórroga   

    ZAMORA CF

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 07:39

    FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII

    ATLÉTICO BEMBIBRE 0 ZAMORA C.F. 1

    FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS

    C .D. VILLARALBO 1 C.D. RIBERT 4

    C .D. BENAVENTE 3 C.D. ONZONILLA 1

    LA CISTÉRNIGA C.F 4 C. D. BOVEDANA 1

    FUTBOL REGIONAL JUVENIL

    C.D. LAGUNA 4 ZAMORA C.F. B 1

    FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL

    Gª SEGOVIANA C.F. 1 ZAMORA C.F. 0

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI

    C.D. PARQUESOL “B” 0 AMIGOS DEL DUERO 5

    FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G

    C.D. PARQUESOL C 5 AMIGOS DEL DUERO B 2

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I

    C.D. GIJÓN PLAYAS F.S 1 ATLÉTICO BENAVENTE 5

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX

    CISTIERNA F.S. 4 F.S. ZAMORA 2

    C.D. INTERSALA 2 C.D. COYANZA 4

    FÚTBOL SALA REGIONAL DE AFICIONADOS

    F.S. ALHAMBRA DE GUIJUELO 6 RIVER ZAMORA F.S. 2

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA

    BALONCESTO ZAMORA 81 C.B. CLAVIJO 72

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    C.D. VIRGEN DE LA CONCHA 76 C.B. TORMES 66

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    ZAMARAT 94 CIUDAD LAGUNA TENERIFE 98

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA

    BALONMANO ZAMORA 35 CAJA SUR C.B.M 25

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