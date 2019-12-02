RESULTADOS DEPORTIVOS

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Escuchar las horas completas
Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 07:39
FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII
ATLÉTICO BEMBIBRE 0 ZAMORA C.F. 1
FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS
C .D. VILLARALBO 1 C.D. RIBERT 4
C .D. BENAVENTE 3 C.D. ONZONILLA 1
LA CISTÉRNIGA C.F 4 C. D. BOVEDANA 1
FUTBOL REGIONAL JUVENIL
C.D. LAGUNA 4 ZAMORA C.F. B 1
FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL
Gª SEGOVIANA C.F. 1 ZAMORA C.F. 0
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI
C.D. PARQUESOL “B” 0 AMIGOS DEL DUERO 5
FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G
C.D. PARQUESOL C 5 AMIGOS DEL DUERO B 2
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I
C.D. GIJÓN PLAYAS F.S 1 ATLÉTICO BENAVENTE 5
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX
CISTIERNA F.S. 4 F.S. ZAMORA 2
C.D. INTERSALA 2 C.D. COYANZA 4
FÚTBOL SALA REGIONAL DE AFICIONADOS
F.S. ALHAMBRA DE GUIJUELO 6 RIVER ZAMORA F.S. 2
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA
BALONCESTO ZAMORA 81 C.B. CLAVIJO 72
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
C.D. VIRGEN DE LA CONCHA 76 C.B. TORMES 66
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
ZAMARAT 94 CIUDAD LAGUNA TENERIFE 98
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA
BALONMANO ZAMORA 35 CAJA SUR C.B.M 25