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105.1 FM - 1269 OM

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    resultados deportivos

    Tiempo de lectura: 1' Actualizado 06:47

    FUTBOL

    -TERCERA DIVISIÓN

    ZAMORA 7-JÚPITER DE LEÓN 0

    -REGIONAL DE AFICIONADOS

    LA CISTERNIGA 0 C.D. VILLARALBO 1

    C.D. BENAVENTE 3 V. SIMANCAS 1

    -LIGA NACIONAL JUVENIL

    ZAMORA 0 C. LEONESA 2

    -REGIONAL JUVENIL

    U.D.SAN LORENZO 0 JUVENTUD RONDILLA 4

    -REGIONAL CADETE

    ZAMORA C.F. 1 C. LEONESA 2

    -FUTBOL FEMENINO 1ª DIVISION REGIONAL

    AMIGOS DEL DUERO 3 SAN PIO X 2

    -FUTBOL FEMENINO 2ª DIVISION REGIONAL

    AMIGOS DEL DUERO B 2 SAN PIO X B 0

    -FUTBOL SALA SEGUNDA DIVISION B

    VENTORILLO 9 F.S. ZAMORA 3

    ATLETIO BENAVENTE 7 XOVE F.S 3

    BALONMANO DISIVION HONOR PLATA

    BALONMANO ZAMORA 31 BALONMANO CISNE PONTEVEDRA 25

    BALONCESTO FEMENINO LIGA DIA

    ZAMARAT 59 ENSINO DE LUGO 77

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA

    BALONCESTO ZAMORA 63 BALONCESTO AVILA 66

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    VIRGEN DE LA CONCHA 68 CLUB BALONCESTO CULLEREDO 64

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