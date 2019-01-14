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Resultados deportivos
Goleada histórica del Zamora
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 06:47
FUTBOL
-TERCERA DIVISIÓN
ZAMORA 7-JÚPITER DE LEÓN 0
-REGIONAL DE AFICIONADOS
LA CISTERNIGA 0 C.D. VILLARALBO 1
C.D. BENAVENTE 3 V. SIMANCAS 1
-LIGA NACIONAL JUVENIL
ZAMORA 0 C. LEONESA 2
-REGIONAL JUVENIL
U.D.SAN LORENZO 0 JUVENTUD RONDILLA 4
-REGIONAL CADETE
ZAMORA C.F. 1 C. LEONESA 2
-FUTBOL FEMENINO 1ª DIVISION REGIONAL
AMIGOS DEL DUERO 3 SAN PIO X 2
-FUTBOL FEMENINO 2ª DIVISION REGIONAL
AMIGOS DEL DUERO B 2 SAN PIO X B 0
-FUTBOL SALA SEGUNDA DIVISION B
VENTORILLO 9 F.S. ZAMORA 3
ATLETIO BENAVENTE 7 XOVE F.S 3
BALONMANO DISIVION HONOR PLATA
BALONMANO ZAMORA 31 BALONMANO CISNE PONTEVEDRA 25
BALONCESTO FEMENINO LIGA DIA
ZAMARAT 59 ENSINO DE LUGO 77
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA
BALONCESTO ZAMORA 63 BALONCESTO AVILA 66
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
VIRGEN DE LA CONCHA 68 CLUB BALONCESTO CULLEREDO 64