Planazo de verano en Zamora: campamentos, viajes y experiencias únicas para jóvenes

La cuenta atrás para el verano ya ha comenzado, y lo hace con una de las propuestas más ambiciosas hasta la fecha. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado una campaña estival que bate récords con 5.865 plazas dirigidas a jóvenes de entre 9 y 30 años, consolidándose como la más amplia de su historia. El objetivo es claro: ofrecer alternativas de ocio saludable, educativo y, sobre todo, inolvidable.

El programa crece respecto al año pasado, sumando 235 plazas más, y se articula en tres grandes bloques: los campamentos ‘Red Activa’, los campamentos temáticos y los campos de voluntariado. Además, este año se refuerza la apuesta por el medio rural, donde se desarrollan muchas de las actividades, contribuyendo también a la economía local con la creación de unos 600 empleos directos.

Aventura, naturaleza y desconexión real

Uno de los grandes protagonistas vuelve a ser el programa ‘Red Activa’, que oferta 97 campamentos para menores de entre 9 y 17 años. La clave de su éxito reside en una programación repleta de actividades como senderismo, escalada, kayak, espeleología o rutas en bicicleta de montaña, además de experiencias náuticas y multiaventura.

Pero si hay una tendencia que marca esta edición es la desconexión digital. La Junta impulsa dos campamentos específicos donde los participantes vivirán sin móviles ni pantallas. Dirigidos a jóvenes de entre 12 y 17 años, buscan fomentar una conexión más auténtica con la naturaleza, el entorno y las relaciones personales. Una oportunidad para demostrar que la diversión no necesita wifi.

Además, se amplían destinos y se recuperan espacios emblemáticos, junto a intercambios con otras comunidades e incluso experiencias internacionales, reforzando la convivencia y el aprendizaje cultural.

Creatividad, vocación y nuevas experiencias

Los campamentos temáticos también crecen con fuerza, alcanzando las 1.543 plazas. Entre las novedades destacan propuestas diseñadas para despertar vocaciones y talentos. Una de las más llamativas es el campamento de ‘Jóvenes Periodistas’, donde los participantes podrán iniciarse en el mundo de la comunicación, la radio y la redacción.

Junto a este, se suman otras opciones como el campamento de K-Pop, actividades centradas en el fútbol o el innovador ‘Numancia Legends’, que combina historia, estrategia y sostenibilidad mediante la construcción de estructuras con materiales reciclados.

La campaña también apuesta por la inclusión, con plazas reservadas para jóvenes en situación de vulnerabilidad o con discapacidad, y descuentos importantes para familias numerosas o titulares del Carné Joven Europeo.

Por su parte, los campos de voluntariado ofrecen una alternativa solidaria para jóvenes de entre 16 y 30 años. Durante 15 días, los participantes combinan acciones medioambientales o de restauración con actividades de ocio, en una experiencia que une compromiso social y diversión.

El plazo de solicitud para campamentos se abre del 21 de marzo al 7 de abril, mientras que el de voluntariado comenzará el 25 de marzo. Una oportunidad única para vivir un verano diferente, hacer amigos y crear recuerdos que van mucho más allá de las pantallas.