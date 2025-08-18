El Parque Natural del Lago de Sanabria (Zamora), en llamas: dos pueblos han sido evacuados y diez están en preaviso

El incendio forestal que afecta a la sierra de Porto de Sanabria continúa su avance con gran virulencia, obligando a las autoridades a solicitar a aproximadamente 8.000 vecinos de los pueblos de la zona que se confinen y estén preparados para una posible evacuación. La emergencia se centra ahora en el riesgo que representa la proximidad del fuego a la Laguna de los Peces y a localidades como San Martín de Castañeda, según informaba durante la mañana el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada.

La situación es complicada debido a la extensión del incendio, que se ha ido acercando progresivamente a puntos estratégicos como el lago de Sanabria. En la Laguna de los Peces, se están estableciendo cortafuegos con maquinaria pesada, con la esperanza de controlar el avance de las llamas. No obstante, pese a que las temperaturas han descendido cinco o seis grados, el viento cambiante sigue siendo el “principal enemigo” para los bomberos y los medios desplegados.

Para garantizar la seguridad de la población, la Junta ha activado el sistema de alertas ES-ALERT, que insta a los vecinos a permanecer confinados y listos para evacuar si fuese necesario. Esta medida ya se ha aplicado en campings de la zona, como Ensidesa y Los Robles, donde ya se ha evacuado a personas que se encontraban acampadas, entre ellas vecinos de Avilés.

Localidades afectadas y medidas de evacuación

Las localidades potencialmente afectadas por el fuego son numerosas: San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria, Murias, San Ciprián, Coso, Cerdillo, Trefacio, Pedrazales, Galende, Quintana de Sanabria, Ribadelago Nuevo y Viejo, así como otros pueblos cercanos. De hecho, en torno a las dos de la tarde se ha ordenado la evacuación urgente de Vigo de Sanabria y San Martín de Castañeda, con varias personas que ya han comenzado a abandonar sus vacaciones anticipadamente, principalmente con destino a Madrid.

Para estos posibles traslados, se han preparado autobuses que llevarán a los vecinos al Centro de Transportes de Benavente. Esta opción se ha elegido para evitar realojar a los afectados en la zona de Sanabria, donde la concentración de humo podría agravar la situación de salud. Además, los servicios médicos del centro de salud de Puebla y del Hospital de Benavente están en alerta para atender cualquier emergencia.

Por seguridad, la Guardia Civil ha cerrado la carretera que da acceso al Lago de Sanabria desde la rotonda de El Puente y también la de Trefacio. En contraste, las 105 personas que habían abandonado Porto ya han podido regresar a sus hogares, lo que supone un pequeño respiro dentro de la crisis.

respuesta vecinal

En Murias, la situación es tensa pero de momento controlada. David Benéitez, vecino del lugar, relata cómo la mañana comenzó con densas columnas de humo y cómo los residentes han tratado de limpiar las calles para reducir riesgos ante la maleza acumulada. Aunque algunas familias han optado por trasladarse temporalmente a Madrid, otros permanecen en el pueblo, preparados con bocas de riego y mangueras.

El alcalde y la Guardia Civil han recomendado una evacuación voluntaria y tienen listo un autocar para trasladar a los vecinos a Benavente, aunque la mayoría de los habitantes aún mantienen la esperanza de quedarse y proteger su pueblo. La solidaridad y la unión vecinal destacan como elementos fundamentales en estos momentos críticos.

El avance del incendio y la incertidumbre sobre su evolución mantienen en alerta a toda la comarca, que sigue pendiente de las acciones de los equipos de emergencia para contener las llamas y evitar daños mayores.