Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (4-5 mayo 2024)
El CD Zamarat se queda sin ascenso, el Villaralbo logra la permanencia y el InterSala Zamora da el salto a Segunda B.
Zamora
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Actualizado 10:04
FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º
ZAMORA C.F. 4 ARANDINA C.F 1
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. VILLARALBO 2 U.D. SANTA MARTA DE TORMES 1
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
ATLÉTICO MANSILLÉS 6 C.D. BOVEDANA 0
C.D. BENAVENTE. 4 LA CISTÉRNIGA 0
ZAMORA C.F.”B” 1 C.D. ONZONILLA 2
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
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ZAMORA C.F. 6 C.D.LA AMISTAD 2000 0
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
C.D. QUINTANAR 2 ZAMORA C.F. 1
C.D. CALASANZ DE SORIA 7 U.D.SAN LORENZO 0
C.D.I. PEÑA 5 U.D. TORESANA 1
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO1
C.D. BOVEDANA 3 VICTORIA C.F 1
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 3 C.D. PALENCIA 2
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLÉTICO BTE F.S 5 A.D.C. LUGO SALA 2
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
VILLAQUILAMBRE FUTSAL 1 C.D.INTERSALA ZAMORA 5
RIVER ZAMORA F.S. 8 CISTIERNA F.S. 6
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1
C.S. SEGOSALA 12 RIVER ZAMORA F.S 1
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 6 C.S. SALATORMES 4
BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA PLAY-OFF ¼ FINAL VTA
C.B. ZAMORA 93 CIUDAD DE HUELVA 87
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE FINAL FOUR
C.D. ZAMARAT 50 CAB ESTEPONA 53
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO
HANDBOL MALLORCA 32 B.M. ZAMORA 26
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