  • Lunes, 29 de enero 2024
  • ABC

COPE

Zamora

Noticias

Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (27-28 enero 2024)

El CB Zamora consiguió un importante triunfo.

ctv-zsv-whatsapp-image-2024-01-27-at-182420
Redactor en COPE Zamora

Zamora

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 09:46

FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º

C.D. GUIJUELO 0 ZAMORA C.F. 0


FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. VILLARALBO 2 C.D. MIRANDÉS “B” 3


FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

C.D.F. MOJADOS 1 C.D. BENAVENTE 0

C.D.BOVEDANA 0 UNIONISTAS DE SALAMANCA “B” 4

CIUDAD RODRIGO C.F. 1 ZAMORA C.F. “B” 2


FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

  • Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

ATLÉTICO PINILLA 3 ZAMORA C.F. 1


FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

U.D. SAN LORENZO 1 SALAMANCA C.F. 3

U.D. TORESANA 2 REAL VALLADOLID “B” 4

ZAMORA C.F. 3 C.D.F. PEÑA 5


FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1

C.D. BOVEDANA 2 FRIOL4


FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 4 C.D. PARQUESOL “B” 0


FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

SALA OURENSE 2 CAJA RURAL ATLETICO BTE F.S. 6


FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

TIERRA CASTELLANA CIUDAD AREVALO 3 C.D. INTERSALA ZAMORA 3


FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1

RIVER ZAMORA F.S.0 RIVAS FUTSAL 1


FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (Descanso en la competición)


BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA GRUPO OESTE

C.B. ZAMORA 89 C.B. PONFERRADA 68


BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE

C.D. ZAMARAT 59 CLUB JOVENTUT BADALONA 65


BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B

C.D. ZAMARAT 73 C.B. ÁVILA 83


BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO

B.M. ZAMORA 23 B.M. GUADALAJARA 24

Etiquetas

Radio en directo COPE
  • item no encontrado

En directo

Directo Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Escuchar

Recomendados