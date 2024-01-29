Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (27-28 enero 2024)
El CB Zamora consiguió un importante triunfo.
Zamora
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Actualizado 09:46
FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º
C.D. GUIJUELO 0 ZAMORA C.F. 0
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. VILLARALBO 2 C.D. MIRANDÉS “B” 3
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D.F. MOJADOS 1 C.D. BENAVENTE 0
C.D.BOVEDANA 0 UNIONISTAS DE SALAMANCA “B” 4
CIUDAD RODRIGO C.F. 1 ZAMORA C.F. “B” 2
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
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ATLÉTICO PINILLA 3 ZAMORA C.F. 1
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
U.D. SAN LORENZO 1 SALAMANCA C.F. 3
U.D. TORESANA 2 REAL VALLADOLID “B” 4
ZAMORA C.F. 3 C.D.F. PEÑA 5
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1
C.D. BOVEDANA 2 FRIOL4
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 4 C.D. PARQUESOL “B” 0
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
SALA OURENSE 2 CAJA RURAL ATLETICO BTE F.S. 6
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
TIERRA CASTELLANA CIUDAD AREVALO 3 C.D. INTERSALA ZAMORA 3
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1
RIVER ZAMORA F.S.0 RIVAS FUTSAL 1
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (Descanso en la competición)
BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA GRUPO OESTE
C.B. ZAMORA 89 C.B. PONFERRADA 68
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE
C.D. ZAMARAT 59 CLUB JOVENTUT BADALONA 65
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B
C.D. ZAMARAT 73 C.B. ÁVILA 83
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO
B.M. ZAMORA 23 B.M. GUADALAJARA 24
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