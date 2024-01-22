Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (20-21 enero 2024)
El CB Zamora campeón de la Copa LEB Plata
Zamora
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Actualizado 11:16
FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º
ZAMORA C.F. 2 C.D. COVADONGA0
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. VILLARALBO 0 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO 1
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. BENAVENTE 1 C.D.RIBERT 2
Gª MEDINENSE 7 C.D.BOVEDANA 2
ZAMORA .CF. “B” 1 C.D.F. MOJADOS 3
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
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ZAMORA C.F. 1 C y D LEONESA “B” 3
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
REAL VALLADOLID “B” 6 U.D. SAN LORENZO 0
C.D. CALASANZ DE SORIA- U.D. TORESANA(Aplazado por la nieve)
REAL ÁVILA C.F. 1 ZAMORA C.F. 2
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1
OLÍMPICO DE LEÓN 1 C.D. BOVEDANA 0
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 1 FEM. PONFERRADINA 1
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLETICO BTE F.S.1 F.S. SALAMANCA 3
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D. EL ESPINAR 8 RIVER ZAMORA F.S. 1
C.D. INTERSALA ZAMORA 6 C.D. TRES COLUMNAS 0
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1
PLANTA 14 3 RIVER ZAMORA F.S. 5
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO (Descansa)
BALONCESTO MASCULINO COPA LEB PLATA 2024
C.B. ZAMORA 95 CARTAGENA C.B. 89
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE
C.B. PATERNA 69 C.D. ZAMARAT 65
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B
GIJÓN BASKET 76 C.D. ZAMARAT 65
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO
B.M. ANTEQUERA 26 B.M. ZAMORA 26
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