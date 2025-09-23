No hay 'caso Vinicius' para el Real Madrid

Las alarmas se encendieron durante las últimas horas en el entorno del Real Madrid tras la visita este lunes a Valdebebas de Frederico Pena, agente de Vinicius.

Según ha señalado en 'Deportes COPE' nuestro compañero Melchor Ruiz, y que ya adelantó anoche en El Partidazo de COPE, el agente de Vini no vino a Madrid para negociar la renovación del brasileño, ni adelantó ninguna fecha para hacerlo por todo lo que está sucediendo en el terreno del juego, por sus suplencias, porque no acaba ningún partido...

De hecho, como también ha podido saber el propio Melchor, suele venir cada dos o tres semanas a la capital de España y que en esta ocasión con quien habló principalmente fue con Juni Calafat, con el que tiene una muy buena relación ya que se conocen desde hace muchos años.

En este encuentro hablaron de diferentes asuntos, entre otros de otro jugador brasileño del Real Madrid como es Endrick, ya que también es representado de este agente, pero esta visita no tiene nada que ver con la renovación del '7' merengue por que las posturas están muy claras.

Como ya venimos informando en COPE, la cuestión se centra principalmente en la diferencia económica que hay entre lo que propone el Real Madrid y lo que propone Vinicius. Miguel Ángel Díaz también recordó que el brasileño no renovó porque no quiso, ya que había oferta sobre la mesa.

Cordon Press Vinicius

Por otro lado, el Real Madrid no está detrás de las decisiones deportivas que está tomando Xabi Alonso, como la de por ejemplo las dos suplencias del propio Vinicius, o que no haya acabado ningún encuentro.

En definitiva, a día de hoy para el club no hay caso Vinicius.