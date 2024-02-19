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Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (17-18 febrero 2024)

Disparidad de resultado para el deporte zamorano

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Tiempo de lectura: 1'Actualizado 14:07

FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º


ZAMORA C.F. 0 ORENSE C.F. 0


FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

ATLÉTICO BEMBIBRE 0 C.D. VILLARALBO 3


FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

C.D. BEJAR INDUSTRIAL 3 ZAMORA C.F. “B” 1

C.D.BOVEDANA 2 C.D. BENAVENTE 2


FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

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C.D.NAVEGA 3 ZAMORA C.F. 5

C.D.LA AMISTAD 2000 2 BETIS C.F. 5


FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

U.D. SAN LORENZO 1 C.D. QUINTANAR 0

ZAMORA C.F. 7 C.D. CALASANZ DE SORIA 3

C.D. SAN AGUSTÍN DE VALLADOLID 7 U.D. TORESANA 0


FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1

U..D. LLANERA 0 C.D. BOVEDANA 1


FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D. NAVEGA 0 C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 0


FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

CAJA RURAL ATLETICO BTE F.S. 3 C.D. UNIÓN ARROYO 2


FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

C.D. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 3 C.D.INTERSALA ZAMORA 8

RIVER ZAMORA F.S.0 TIERRA CASTELLANA C. DE ARÉVALO 0


FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1 (Descanso en la competición)


FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS

C.F.S. LA BAÑEZA 3 CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 2


BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA GRUPO OESTE

C.B. ZAMORA 99 HUELVA COMERCIO VIRIDIS 75


BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE

C.D. ZAMARAT 83 LIMA HORTA BARCELONA 41


BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B

BOSCO SALESIANOS 97 C.D. ZAMARAT 76


BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO

UBU SAN PABLO BURGOS 27 B.M. ZAMORA 24

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