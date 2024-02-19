Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (17-18 febrero 2024)
Disparidad de resultado para el deporte zamorano
Zamora
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Actualizado 14:07
FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º
ZAMORA C.F. 0 ORENSE C.F. 0
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
ATLÉTICO BEMBIBRE 0 C.D. VILLARALBO 3
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. BEJAR INDUSTRIAL 3 ZAMORA C.F. “B” 1
C.D.BOVEDANA 2 C.D. BENAVENTE 2
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
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C.D.NAVEGA 3 ZAMORA C.F. 5
C.D.LA AMISTAD 2000 2 BETIS C.F. 5
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
U.D. SAN LORENZO 1 C.D. QUINTANAR 0
ZAMORA C.F. 7 C.D. CALASANZ DE SORIA 3
C.D. SAN AGUSTÍN DE VALLADOLID 7 U.D. TORESANA 0
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1
U..D. LLANERA 0 C.D. BOVEDANA 1
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. NAVEGA 0 C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 0
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLETICO BTE F.S. 3 C.D. UNIÓN ARROYO 2
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 3 C.D.INTERSALA ZAMORA 8
RIVER ZAMORA F.S.0 TIERRA CASTELLANA C. DE ARÉVALO 0
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1 (Descanso en la competición)
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
C.F.S. LA BAÑEZA 3 CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 2
BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA GRUPO OESTE
C.B. ZAMORA 99 HUELVA COMERCIO VIRIDIS 75
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE
C.D. ZAMARAT 83 LIMA HORTA BARCELONA 41
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B
BOSCO SALESIANOS 97 C.D. ZAMARAT 76
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO
UBU SAN PABLO BURGOS 27 B.M. ZAMORA 24
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