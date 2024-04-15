Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (13-14 abril 2024)
El CB Zamora, a un paso del ascenso
Zamora
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 09:26
FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º
ZAMORA C.F. 1 REAL VALLADOLID PROMESAS1
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. VILLARALBO 0 ATLÉTICO TORDESILLAS 1
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. BENAVENTE.0 ZAMORA C.F. “B” 0
C.D. BOVEDANA 1 LA BAÑEZA F.C 3
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
BETIS C.F.1 ZAMORA C.F. 3
- Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado
C.D.LA AMISTAD 2000 2 C.D. PARQUESOL “B” 1
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
ZAMORA C.F. 2 C.D. HERGAR 1
PUENTE CASTRO F.C. “B” 4 U.D.SAN LORENZO 0
U.D. TORESANA 1 C.D. QUINTANAR 5
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO1
REAL OVIEDO FEMENINO “B” 0 C.D. BOVEDANA 2
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
BURGOS C.F. “B” 2 C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 2
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLÉTICO BTE F.S 6 GUARDO F.S. 4
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D.INTERSALA ZAMORA 8 RIVER ZAMORA F.S. 3
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1 (Descanso en la competición)
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
TREPALIO LEÓN 9 C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 3
BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA FINAL IDA
CARTAGENA C.B. 60 C.B. ZAMORA 69
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE
C.D. ZAMARAT 69 MATARÓ 51
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B
CULLEDERO 90 C.D. ZAMARAT 57
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO
B.M. ZAMORA 23 VILLA DE ARANDA 25
- item no encontrado