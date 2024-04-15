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Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (13-14 abril 2024)

El CB Zamora, a un paso del ascenso

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Redactor en COPE Zamora

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Tiempo de lectura: 1'Actualizado 09:26

FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º

ZAMORA C.F. 1 REAL VALLADOLID PROMESAS1


FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. VILLARALBO 0 ATLÉTICO TORDESILLAS 1


FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

C.D. BENAVENTE.0 ZAMORA C.F. “B” 0

C.D. BOVEDANA 1 LA BAÑEZA F.C 3


FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

BETIS C.F.1 ZAMORA C.F. 3

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C.D.LA AMISTAD 2000 2 C.D. PARQUESOL “B” 1


FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

ZAMORA C.F. 2 C.D. HERGAR 1

PUENTE CASTRO F.C. “B” 4 U.D.SAN LORENZO 0

U.D. TORESANA 1 C.D. QUINTANAR 5


FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO1

REAL OVIEDO FEMENINO “B” 0 C.D. BOVEDANA 2


FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

BURGOS C.F. “B” 2 C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 2


FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

CAJA RURAL ATLÉTICO BTE F.S 6 GUARDO F.S. 4


FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

C.D.INTERSALA ZAMORA 8 RIVER ZAMORA F.S. 3


FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1 (Descanso en la competición)


FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS

TREPALIO LEÓN 9 C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 3


BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA FINAL IDA

CARTAGENA C.B. 60 C.B. ZAMORA 69


BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE

C.D. ZAMARAT 69 MATARÓ 51


BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B

CULLEDERO 90 C.D. ZAMARAT 57


BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO

B.M. ZAMORA 23 VILLA DE ARANDA 25

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