Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (11-12 mayo 2024)
Resultados dispares para nuestros equipos.
Zamora
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 12:21
FÚTBOL PROMOCIÓN ASCENSO A PRIMERA FEDERACIÓN
UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU 2 ZAMORA C.F. 0
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO 1 C.D. VILLARALBO 1
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. BOVEDANA 0 SALAMANCA C.F. “B” 3
C.D. ONZONILLA 2 C.D. BENAVENTE. 3
C.D. RIBERT 1 ZAMORA C.F.”B” 0
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
- Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado
C.D. LAGUNA 0 ZAMORA C.F. 2
C.D. LA AMISTAD 2000 3 C.D. GUIJUELO 4
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
ZAMORA C.F. 3 ARANDINA C.F. 1
U.D.SAN LORENZO 0 BETIS C.F. 5
U.D. TORESANA 2 ATLÉTICO PINILLA 3
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1
GIJÓN FÚTBOL FEMENINO 2 C.D. BOVEDANA 2
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
FEMENINA PONFERRADINA 0 C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 5
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
T VILALBA F.S. 4 CAJA RURAL ATLÉTICO BTE F.S 5
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D.INTERSALA ZAMORA 2 F.S. CUELLAR 1
C.D. SEGOSALA 5 RIVER ZAMORA F.S. 5
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1
RIVER ZAMORA F.S 0 EL GAITERO RODILES F.S.F 8
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO (Descansa)
BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA PLAY-OFF ½ FINAL IDA
C.D. ALBACETE 87 C.B. ZAMORA 89
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO (Descanso en la competición)
- item no encontrado