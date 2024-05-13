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Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (11-12 mayo 2024)

Resultados dispares para nuestros equipos.

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Redactor en COPE Zamora

Zamora

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FÚTBOL PROMOCIÓN ASCENSO A PRIMERA FEDERACIÓN

UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU 2 ZAMORA C.F. 0


FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO 1 C.D. VILLARALBO 1


FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

C.D. BOVEDANA 0 SALAMANCA C.F. “B” 3

C.D. ONZONILLA 2 C.D. BENAVENTE. 3

C.D. RIBERT 1 ZAMORA C.F.”B” 0


FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

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C.D. LAGUNA 0 ZAMORA C.F. 2

C.D. LA AMISTAD 2000 3 C.D. GUIJUELO 4


FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

ZAMORA C.F. 3 ARANDINA C.F. 1

U.D.SAN LORENZO 0 BETIS C.F. 5

U.D. TORESANA 2 ATLÉTICO PINILLA 3


FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1

GIJÓN FÚTBOL FEMENINO 2 C.D. BOVEDANA 2


FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

FEMENINA PONFERRADINA 0 C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 5


FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

T VILALBA F.S. 4 CAJA RURAL ATLÉTICO BTE F.S 5


FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

C.D.INTERSALA ZAMORA 2 F.S. CUELLAR 1

C.D. SEGOSALA 5 RIVER ZAMORA F.S. 5


FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1

RIVER ZAMORA F.S 0 EL GAITERO RODILES F.S.F 8


FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS

C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO (Descansa)


BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA PLAY-OFF ½ FINAL IDA

C.D. ALBACETE 87 C.B. ZAMORA 89


BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO (Descanso en la competición)

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