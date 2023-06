Javier Faúndez ya es presidente de la Diputación de Zamora

El nuevo presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, reivindicó hoy el papel de las instituciones provinciales como “pilares para mejorar la calidad de vida de los vecinos que habitan en el mundo rural”, así como una “herramienta”, sobre todo en provincias pequeñas, para “crear oportunidades, para el desarrollo económico y el progreso imprescindible para asentar población ante el reto demográfico que a todos nos ocupa y preocupa”.





En este sentido, Faúndez Domínguez recalcó que la despoblación “no es un problema exclusivo” de Zamora pero recordó que “nos duele lo nuestro, por lo que pondremos todo nuestro empeño y dedicación en tratar de revertir esta situación en la medida de nuestras posibilidades”.





Javier Faúndez, quien hizo estas declaraciones en la Sala de La Encarnación, tras tomar posesión de su cargo como nuevo presidente de la Diputación de Zamora, apeló a la “colaboración institucional” como “principio básico” para el mandato, “para construir sinergias con el resto de administraciones públicas y, así, ejecutar proyectos importantes” para la provincia.





El nuevo responsable de la institución provincial se dirigió a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y a la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Leticia García, para expresar su “intención de continuar con el excelente trabajo” realizado por la Diputación y la Administración autonómica durante los últimos años.





“Un ejemplo que he vivido de primera mano es el trabajo de mejora de abastecimiento de agua potable y depuración de aguas residuales. El Observatorio de las Aguas de Castilla y León ha pasado de situarnos en el último lugar de la región a colocarnos en primera posición”, comentó.





“Proyectos tan importantes como el de la construcción del Camino del Lobo infraestructura que, además de comunicar las comarcas de Aliste y Sanabria de forma más directa, dará acceso al Centro del Lobo de Robledo, que se ha convertido en uno de los grandes referentes turísticos del noroeste provincial”, anotó.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Faúndez Domínguez, quien agradeció la confianza depositada en él por los diputados provinciales y la Dirección del Partido Popular, felicitó a los diputados que juraron o prometieron el cargo, con especial dedicatoria a quienes lo hicieron por primera vez y a quienes formaron parte de la anterior Corporación. “Gracias a todos y cada uno de vosotros por vuestra dedicación y entrega en estos últimos años a la provincia de Zamora”, dijo, además de mencionar a sus familiares directos y a los alcaldes y concejales presentes.





“Cuando, hace 20 años, fui elegido alcalde del Ayuntamiento de Trabazos, solo tenía en mi cabeza trabajar por y para mis vecinos, con la única preocupación de no defraudar la confianza que habían depositado en mí y en mis compañeros de Corporación. En aquel momento, asumí esa responsabilidad con humildad, ilusión, compromiso y unas enormes ganas de hacer de mi ayuntamiento un lugar mejor, con mejor calidad de vida para sus vecinos con más servicios y oportunidades para todos”, expuso.





“La mejor escuela”





“Ser alcalde de tu pueblo es la mejor escuela y el mejor aprendizaje que un servidor público puede tener para conocer de primera mano los problemas y las necesidades del medio rural tan presente en esta provincia y, paralelamente, trabajar para buscar soluciones a ellos. Ser alcalde de tu pueblo es el mejor modo de formarte como cargo público y uno de los honores más grandes que puede tener toda persona en su vida”, aseguró.





En este contexto, Javier Faúndez recalcó que asume la Presidencia de la Institución provincial “con la energía” transmitida por la gente y “con un compromiso inquebrantable” con la tierra. “Creo firmemente que las instituciones públicas están para resolver los problemas de la gente y no para crear problemas donde no los hay. Les aseguro que dedicaremos todo nuestro tiempo en trabajar y no en enredar”, sentenció.





“Hoy comenzamos una nueva andadura en la Diputación Provincial, en la que tenemos que continuar dignificando la importancia de esta Institución que, al mismo tiempo, pone en valor el impagable -y, a veces, poco reconocido- trabajo que realizan los alcaldes y los concejales de los 247 municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Zamora”, indicó.





El nuevo presidente de la Diputación, quien aseguró que no precisa utilizar el GPS para ir a los más de 500 núcleos de población de la provincia de Zamora, la mayor parte de los cuales ha tenido oportunidad de recorrer, se dirigió también al alcalde de Zamora, Francisco Guarido, para calificar de “imprescindible” la colaboración institucional con el Ayuntamiento de Zamora.





“Ya lo hemos hecho en temas tan importantes como el abastecimiento de agua potable y el turismo y lo tenemos que seguir haciendo a la hora de organizar ferias, de referencia nacional e internacional como Fromago, Ecocultura, Meliza y Ovinova, entre otras”, enumeró.





“Le tiendo la mano para seguir trabajando y compartiendo sinergias que ayuden a posicionar a Zamora en el mapa y a atraer turismo de calidad. Unas sinergias conjuntas que han de darse trabajando en un marco de igualdad”.





Fiscalidad diferenciada





Igualmente, se dirigió al subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, para advertirle de que la Diputación será “reivindicativa” y agregó: “Entendemos la colaboración institucional desde la lealtad, pero también desde la reivindicación de lo que consideramos justo para la provincia de Zamora y así será con el Gobierno de nuestro país”, en alusión específica a la fiscalidad diferenciada para las empresas y los emprendedores que desarrollan su actividad en Zamora, más frecuencias del AVE, la conversión de la N-122 en autovía y el mantenimiento de todas las autovías que pasan por el territorio provincial. “Nuestra mano también sigue y seguirá tendida para que la materialización del proyecto del campamento militar de Monte la Reina en Toro sea una realidad”, puntualizó.





Además, hizo hincapié en la colaboración y la “implicación necesaria” de los agentes económicos y sociales de la provincia, colegios profesionales, organizaciones agrarias, cámara de comercio, Zamora10 y entidades como Caja Rural de Zamora. “Trabajaremos también por estrechar la colaboración efectiva y exitosa transfronteriza con las cámaras municipales de Portugal”, añadió.





“Soy un convencido de que juntos somos más fuertes y podemos lograr todos los objetivos que nos marquemos. Eso es lo que nos piden los zamoranos, por encima de cualquier ideología y por encima de cualquier sigla e interés partidista. Tiendo la mano a los grupos de la oposición y a la sociedad zamorana para no perder el tiempo en lamentos, para abrir un camino a la ilusión y a la esperanza y dedicar todo nuestro esfuerzo en avanzar por un futuro mejor para Zamora”.





Javier Faúndez anunció su intención de “impulsar” el Consejo de Alcaldes de la provincia de Zamora, “para potenciarlo, tras estos cuatro años, en los que su función y sus aportaciones no han pasado de ser anecdóticas por causas diversas” y concluyó: “Iniciamos una nueva etapa desde la Diputación Provincial, en la que espero y deseo la colaboración de todos para seguir defendiendo los intereses de Zamora y de los zamoranos, donde haga falta y por encima de ideologías partidistas”.





Juanma de Saá / ICAL