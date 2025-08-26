El incendio de Porto vuelve a complicarse y obliga a nuevos desalojos en Zamora

El incendio forestal que afecta a la zona de Porto, en la provincia de Zamora, continúa sin ser controlado tras una noche especialmente complicada. La intensidad del fuego se mantuvo hasta bien entrada la madrugada, dificultando la actuación de los equipos de extinción, que solo pudieron intervenir con mayor eficacia cuando el viento amainó en torno a las cuatro de la mañana. Desde entonces, los medios terrestres trabajan sin descanso, con especial atención a tres focos que concentran la mayor peligrosidad.

En La Baña, las fuertes rachas de viento —de hasta 60 kilómetros por hora— superaron las líneas defensivas establecidas, obligando a emplear maquinaria pesada para contener las llamas y evitar que se propaguen hacia zonas de pinares adultos. En San Ciprián, el fuego se ha aproximado peligrosamente a las viviendas, aunque por el momento no se han producido daños materiales, gracias a los trabajos defensivos. Y en el Cañón del Tera, uno de los puntos más complicados por su difícil acceso, la lucha se centra en el uso de medios aéreos para contener reactivaciones impulsadas por las rachas de viento. El jefe de jornada del operativo, Mariano Rodríguez, ha explicado la evolución de estas zonas más conflictivas.

NUEVOS DESALOJOS Y VISITA REAL

La situación ha obligado al Centro de Coordinación Operativa (CECOPI) a ordenar el desalojo de cinco localidades: San Ciprián de Sanabria, Coso, Rábano, Barrio de Rábano y Escuredo, afectando a unas 145 personas, que han sido trasladadas al Centro de Transportes de Benavente, donde se ha habilitado un albergue temporal. Desde Rosinos de la Requejada, su alcalde, Emilio Lorenzo, ha expresado su preocupación por la posibilidad de que el incendio cruce la sierra y avance hacia más núcleos habitados. También la alcaldesa de San Justo, Montserrat Sastre, ha advertido de la complejidad añadida en los desalojos, ya que el municipio multiplica por cuatro su población habitual en estas fechas por las vacaciones y fiestas patronales.

En paralelo, la Casa Real ha anunciado la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia a las zonas más afectadas, en un gesto de respaldo institucional y de apoyo a las comunidades damnificadas. La visita está prevista para este miércoles, con paradas en el Parque Natural del Lago de Sanabria y en Las Médulas, en la provincia de León. El objetivo es reconocer el esfuerzo de los equipos de emergencia y trasladar un mensaje de cercanía y solidaridad con los vecinos.

Además, desde el ámbito judicial, la fiscal de Medio Ambiente de Castilla y León, Purificación Sobrino, ha recordado esta mañana en COPE que las imprudencias que causan incendios pueden conllevar penas de prisión, alertando a la ciudadanía sobre las consecuencias legales de estas conductas.

SOLIDARIDAD DESDE EL DEPORTE

Pero si algo también está destacando es la respuesta de la sociedad civil. Cuatro clubes —Zamora CF, Cultural Leonesa, Ponferradina y Ourense CF— se han unido para organizar un partido solidario el 24 de septiembre en el Estadio Reino de León, con entrada gratuita y habilitación de una 'fila cero' para donaciones. Lo recaudado se destinará a la compra de kits de emergencia para las juntas vecinales. El evento también servirá para homenajear a los equipos de primera línea, como bomberos, UME, Protección Civil, sanitarios y Guardia Civil, que ocuparán el palco de honor durante el encuentro.

La esperanza ahora está puesta en la contención del incendio, la vuelta a casa de los evacuados y en una ciudadanía que sigue demostrando que, frente al fuego, la solidaridad también prende.