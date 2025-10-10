El fuego arrasa un cobertizo en Toro (Zamora): vehículos destruidos y un perro muerto

Dos incendios registrados en las últimas horas en la provincia de Zamora han requerido la intervención de varios parques de bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios. Uno de ellos, en el camino de las Eras de Tagarabuena (Toro), afectó a un cobertizo y provocó la muerte de un perro. El otro, en Villarrín de Campos, arrasó tierras agrícolas próximas a zonas habitadas.

TRES VEHÍCULOS CALCINADOS Y UN PERRO MUERTO

Durante la noche, los Bomberos Voluntarios del Parque de Toro, integrados en el consorcio provincial gestionado por la Diputación de Zamora, acudieron a un incendio declarado en un cobertizo ubicado en el camino de las Eras de Tagarabuena.

Las llamas, que se propagaron con rapidez, afectaron a tres vehículos y a una caja isotermo, quedando todos ellos completamente calcinados. Aunque no se han registrado daños personales, el incendio se ha cobrado la vida de un perro que se encontraba atado en la zona sin posibilidad de escapar. La rápida actuación de los bomberos evitó que el fuego se extendiera a construcciones cercanas.

INCENDIO AGRÍCOLA EN VILLARRÍN DE CAMPOS

Horas antes, a las 14:25, el Centro Coordinador de Emergencias 112 alertó de otro incendio, esta vez en Villarrín de Campos, cerca de la carretera ZA-P-2316, que une la localidad con Manganeses de la Lampreana.

Al lugar acudieron los bomberos del Parque de Benavente y de la Mancomunidad Tierra de Campos, también integrados en el consorcio provincial, junto con una autobomba de la Junta de Castilla y León, una BRIF, un agente medioambiental, la Guardia Civil y vecinos del pueblo, que colaboraron activamente en las tareas de extinción.

Cedida Zona quemada en Villarrín de Campos (Zamora)

El fuego, cuyo origen pudo estar en la cuneta de la carretera, afectó a tierras de cereal ya cosechadas, cercanas a una nave y dos fincas de regadío, aunque sin alcanzar edificaciones ni causar heridos.

La labor coordinada de los equipos permitió controlar el incendio, que fue dado por extinguido a las 16:42 horas, momento en el que los bomberos regresaron a sus respectivas bases.