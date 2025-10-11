Más de 3.000 estudiantes de Lorca han participado en talleres de autoprotección y emergencias

Cómo actuar ante una persona inconsciente, un atragantamiento y en distintas situaciones que puedan derivar de una situación de emergencia o desastre como inundaciones, incendios o terremotos, es lo que han aprendido los 3.000 estudiantes que en el último curso han participado en talleres de autoprotección y emergencias en Lorca.

Impartidos por personal del servicio municipal de Emergencias y voluntarios de Protección Civil, los talleres también han incluido técnicas de reanimación cardiopulmonar y maniobra de Heimlich contra atragantamientos.

Son formaciones a las que han asistido alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y Formación Profesional entre 2024 y 20025, aunque en el curso 2025-26 todos los centros educativos de España incorporan de manera obligatoria la formación en emergencias en los niveles de infantil, primaria, FP y bachillerato.

Esta formación incluye conocimientos sobre autoprotección y seguridad personal, sistemas de alerta y actuación ante emergencias, prevención de riesgos naturales y tecnológicos; apoyo psicológico en situaciones de emergencia y gestión de desinformación y comunicación segura en crisis.

El consistorio lorquino ha puesto a disposición de la Comunidad de Murcia la Escuela Pública de Emergencias de Lorca (EPESLOR) y la experiencia de su personal técnico docente para apoyar la elaboración de contenidos y formación en emergencias del profesorado a nivel regional, con el objetivo de facilitar la implantación del plan de formación en emergencias aprobado a nivel nacional que deberá ser impartido en todos los centros educativos no universitarios este curso.