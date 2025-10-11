COPE
Podcasts
Lorca - Águilas
Lorca - Águilas

Más de 3.000 estudiantes de Lorca han participado en talleres de autoprotección y emergencias

Impartidos por personal del servicio municipal de Emergencias y Protección Civil 

Personal del servicio de Emergencias forma a estudiantes de un instituto en técnicas de reanimación cardiopulmar
00:00
Descargar
COPE LORCA

Antonio Montoro

Lorca - Publicado el

1 min lectura

Cómo actuar ante una persona inconsciente, un atragantamiento y en distintas situaciones que puedan derivar de una situación de emergencia o desastre como inundaciones, incendios o terremotos, es lo que han aprendido los 3.000 estudiantes que en el último curso han participado en talleres de autoprotección y emergencias en Lorca.

Impartidos por personal del servicio municipal de Emergencias y voluntarios de Protección Civil, los talleres también han incluido técnicas de reanimación cardiopulmonar y maniobra de Heimlich contra atragantamientos.

Son formaciones a las que han asistido alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y Formación Profesional  entre 2024 y 20025, aunque en el curso 2025-26  todos los centros educativos de España incorporan de manera obligatoria la formación en emergencias en los niveles de infantil, primaria, FP y bachillerato.

Esta formación incluye conocimientos sobre autoprotección y seguridad personal, sistemas de alerta y actuación ante emergencias, prevención de riesgos naturales y tecnológicos; apoyo psicológico en situaciones de emergencia y gestión de desinformación y comunicación segura en crisis.

El consistorio lorquino ha puesto a disposición de la Comunidad de Murcia  la Escuela Pública de Emergencias de Lorca (EPESLOR) y la experiencia de su personal técnico docente para apoyar la elaboración de contenidos y formación en emergencias del profesorado a nivel regional, con el objetivo de facilitar la implantación del plan de formación en emergencias aprobado a nivel nacional que deberá ser impartido en todos los centros educativos no universitarios este curso.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE LORCA

COPE LORCA

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 11 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking