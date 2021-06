La Diputación ofrece una aportación de 5 millones de euros para el proyecto de reapertura de Montelarreina

La Diputación de Zamora ofrece una aportación de 5 millones de euros para la reapertura del campamento de Montelarreina, además de insistir en la declaración de Obligación de Servicio Público del denominado “Tren Madrugador”, tal y como han manifestado el presidente y el vicepresidente primero de la Diputación, Francisco Requejo y José María Barrios.

Tras la celebración del Pleno de la Diputación, el presidente y el vicepresidente de la institución provincial comparecieron ante los medios de comunicación para comunicar la intención por parte de la Diputación de comprometer la aportación de 5 millones de euros al proyecto de reapertura del campamento militar de Montelarreina que se ha propuesto por parte de distintos agentes sociales y económicos zamoranos como una posible aportación a la lucha contra la despoblación.

Francisco Requejo afirmó que desde el Gobierno de la nación "nos pidieron un compromiso económico para a ayudarles a financiar una promesa electoral del propio gobierno y nosotros la damos, aunque no sea nuestra competencia, porque no han avanzado ni un solo paso en dos años".

La financiación de esta aportación se está tramitando con la entidad Caja Rural de Zamora a la que el presidente de la Diputación agradeció públicamente su compromiso continuado con la provincia. Sería a través de un crédito con una devolución a 20 años, con interés cero durante los primeros 8 años y a un interés muy bajo el resto, informó Francisco Requejo.

La oferta se ha hecho pública en rueda de prensa, debido a que, al igual que ha ocurrido con la entrevista con RENFE para abordar las condiciones de reapertura del denominado "Tren Madrugador", la Secretaría de Estado de Defensa ha cancelado la reunión prevista para el día 21 de junio y en la que también iba a participar el alcalde de Toro, Tomás del Bien. Tanto el presidente como el vicepresidente primero manifestaron que la cancelación de las dos entrevistas "no parece que sea una coincidencia".

Precisamente José María Barrios abundó en estas críticas asegurando que "ya no hay excusas de que las instituciones no se implican. La Junta de Castilla y León tiene aprobada una cantidad para Montelarreina en sus presupuestos... pero el Gobierno no escucha, no recibe y la sociedad zamorana sí tiene voz y tiene que ser escuchada", señaló el vicepresidente primero.

El "Tren Madrugador", servicio público

Asimismo, en relación con el restablecimiento del servicio del denominado Tren Madrugador que permite realizar un viaje a Madrid desde primera hora de la mañana y volver a última de la tarde, posibilitando el ir a trabajar a la capital con la residencia en Zamora, ambos manifestaron su satisfacción porque la presión de la sociedad zamorana haya conseguido restituir dicho servicio.

Sin embargo, a su juicio, es necesario que el Gobierno lo declare como "sujeto a obligaciones de servicio público", dado el interés enorme que tiene para la provincia de cara a conseguir fijar población.

Esta declaración, según el presidente de la Diputación, permitiría conseguir algún tipo de bono para los viajeros con el consiguiente abaratamiento de los precios "y el coste de los billetes no estarían sujetos a los vaivenes comerciales, además que imposibilitaría el que dentro de un tiempo este servicio fuera suprimido de nuevo". En este sentido recordó que la propia Junta de Castilla y León tiene abierta una línea de ayudas para el abaratamiento de estos viajes declarados servicio público.

Francisco Requejo, como se ha dicho, informó de la cancelación de la reunión concertada con RENFE para el día 15 de junio, "con lo que ya no es posible trasmitirle las reivindicaciones de las instituciones".

Con el fin de continuar con estas reivindicaciones, el presidente de la Diputación anunció que "ayer mismo enviamos una carta al ministro Ábalos con el fin de solicitarle una reunión para dar solución a esta situación y pedir la Obligación de Servicio Público para este tren".

