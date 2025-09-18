Detenido en Zamora un conductor kamikaze: sin carnet, sin seguro y drogado al volante

La Policía Local de Benavente, en estrecha colaboración con la Guardia Civil, llevó a cabo durante las últimas horas una serie de intervenciones que pusieron de manifiesto la importancia de la vigilancia y el control en materia de seguridad vial y ciudadana. Entre las actuaciones más relevantes destaca la detención de un conductor que circulaba sin carnet, sin seguro obligatorio y bajo los efectos de sustancias estupefacientes, un caso que pone en riesgo no solo su vida, sino también la de todos los usuarios de la vía pública.

El incidente se produjo en la Avenida del Ferial, donde los agentes detectaron un vehículo circulando sin contar con el seguro obligatorio de responsabilidad civil, una infracción grave que puede acarrear consecuencias legales y económicas severas. Al proceder a detener el vehículo para la correspondiente inspección, los agentes comprobaron que el conductor no poseía permiso de conducción, es decir, nunca había obtenido el carnet necesario para manejar un vehículo. Esta falta de autorización ya constituye una infracción muy grave, que pone en evidencia un total desconocimiento y desprecio por las normas de tráfico y seguridad vial.

Pero las irregularidades no quedaron ahí. Con la colaboración de la Guardia Civil, se realizaron las pruebas para la detección de drogas en el organismo del conductor, que dieron resultado positivo. Conducir bajo la influencia de sustancias estupefacientes agrava aún más la peligrosidad del acto, aumentando notablemente el riesgo de sufrir o causar un accidente. Esta triple infracción —sin carnet, sin seguro y drogado— convierte la situación en un claro ejemplo de irresponsabilidad al volante y pone en evidencia la necesidad de seguir reforzando los controles en las vías públicas.

Las diligencias correspondientes fueron inmediatamente instruidas y remitidas al Tribunal de Instancia de Benavente, dando así paso a las sanciones legales que este tipo de conductas merece. Este caso recuerda la importancia de respetar las normas de tráfico y la colaboración entre fuerzas y cuerpos de seguridad para mantener la seguridad vial y proteger a la ciudadanía.

OTRAS ACTUACIONES DE LOS AGENTES

Además de esta intervención, la Policía Local de Benavente realizó otras acciones a lo largo del día, como la localización y entrega de un vehículo a su propietario o el apoyo a la Guardia Civil en un traslado sin incidentes. Estos hechos reflejan la cooperación constante y efectiva entre la Policía Local y la Guardia Civil, una alianza fundamental para garantizar el orden y la seguridad en el municipio.

En definitiva, la actuación conjunta en el caso del conductor sin carnet, sin seguro y drogado sirve como recordatorio de que la vigilancia continua y la aplicación rigurosa de la ley son imprescindibles para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de todas las personas que circulan por las vías de Benavente.