Denuncian el estado del parque del Consejo de Europa

Las vallas de protección faltan en bastantes tramos, los peldaños de subida están en pésimo estado, además de representar peligro de incendio por la excesiva vegetación seca consecuencia de la falta de limpieza de sus laderas.





Uno de los ejemplos de la actual dejadez municipal, apunta UPL, puede encontrarse en el parque Consejo de Europa. Los accesos no son aptos para que los utilice cualquiera, no solo porque las condiciones orográficas dificulten el paso, sino que los medios para salvarlos que son unas escaleras con peldaños de traviesas y tierra están en muy mal estado. No ofrecen seguridad a los valientes que se atreven a utilizar estos atajos. El riesgo de caídas es importante además de por el mal estado del terreno, por la falta de barandillas donde asirse en varios tramos, debido a que en ningún momento se ha repuesto a pasar de su necesidad ni una simple travesaño de madera. Faltando en su totalidad en el bucólico camino inferior que rodea la particular colina.





Dejando de funcionar el riego por goteo, aquellas plantas ornamentales que en su momento hubo murieron. No así otro tipo de vegetación menos atractiva como la maleza que ocupa todas las laderas y que en esta época ha alcanzado grandes dimensiones y lo peor, se encuentra completamente seca, lo que lleva asociado un importante riesgo de incendio que no ha sido tenido en cuenta una vez más por la corporación municipal, que parece más interesada en el estado de los solares particulares que en lo que concierne a su titularidad.





Desde UPL apuntan, que la falta de interés y desidia municipal, han llevado a este cochambroso estado al parque, instado al equipo de gobierno a emplearse más con los barrios de la ciudad. En el caso señalado apuntan los leonesitas, mejorada la accesibilidad permitiría unir directamente la Vaguada con los barrios de Peña Trevinca y san José Obrero El parque Consejo de Europa acondicionado perfectamente puede convertirse en una importante zona verde descontaminante de la ciudad, así como un espacio recreativo y de esparcimiento para los vecinos de la zona, que además por sus características pudiera complementarse con actividades municipales a realizar al aire libre, teatro , música , magia, espectáculos y talleres diversos.