Culpan a Guarido de que la Plaza Mayor sea un aparcamiento de coches de la Policía Local

A VOX no le parece adecuado, al igual que a buena parte de los zamoranos, que la Plaza Mayor sea el aparcamiento de la Policía Municipal por la mala gestión del Alcalde. A diario se ven más de 10 vehículos de la Policía Municipal situados, no aparcados, entre la Iglesia de San Juan y el Ayuntamiento Viejo. “Aparenta estar la Ciudad tomada por las tropas del Alcalde, y esa es una imagen que no merece esta plácida Ciudad bañada por el Duero y habitada por unos vecinos de carácter tranquilo. El Motín de la Trucha ya es historia”, explican.

En la nota de prensa hecha pública por VOX continúa: “La Policía Municipal tiene su sede en unas instalaciones inadecuadas, mientras los ciudadanos y visitantes tenemos que sufrir los inconvenientes de un aparcamiento en la Plaza Mayor, en una zona peatonal. Seguro que en opinión del concejal de Turismo, así se facilita la toma de fotografías artísticas y se estimula el turismo”.

Asegura VOX que la culpa de esta situación no la tienen los agentes, ya que no existe ningún lugar próximo para aparcar unos coches que deben ser vigilados, “sino la incompetencia del Sr. Guarido que en los 7 años que lleva al frente del Ayuntamiento, ha sido incapaz de realizar el cuartel que se comprometió a hacer para la Policía Municipal en el edificio del antiguo Banco de España situado en la Plaza de Cristo Rey”.

Esta edificación en desuso cuesta a los zamoranos 7.500 euros al mes, es decir, “llevamos pagados 630.000 euros en el alquiler de un edificio que solo sirve para criar ratas y arbustos (seguramente ambos de alto valor ecológico) durante estos siete años “progresistas”. Una cifra algo más alta nos cuesta el alquiler de la sede provisional del Museo Baltasar Lobo, que debería estar ya ubicado este edificio de la Plaza Mayor”, siguen expresando desde esta formación.

Por último, finalizan: “Para hacernos una idea de lo cara que nos sale a los zamoranos la incompetencia de este Ayuntamiento, no está de más recordar que hace 7 años el Sr. Guarido presumía que la bajada de sueldos de esa corporación por él presidida respecto a la anterior, iba a ahorrar al año unos 125.000€. Bien, pues con lo que nos ahorramos en sueldos, no tenemos ni para pagar estas dos facturas. A los zamoranos lo barato nos está saliendo carísimo. Pues nada, a seguir presumiendo de gestión eficaz, austeridad y remanente municipal, Sr. Guarido”.