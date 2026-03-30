Cinco investigados por un fraude telefónico que vació la cuenta de una víctima en Zamora

La Guardia Civil ha investigado a cinco personas —un hombre y cuatro mujeres— como presuntas autoras de un delito de estafa que dejó a una víctima en la provincia de Zamora con pérdidas superiores a 57.000 euros. La operación, bautizada como Operación 2452 RUUNI, se ha dado por concluida en marzo de 2026 tras dos años de pesquisas.

Los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando la víctima denunció haber sido engañada mediante una sofisticada técnica de fraude conocida como “vishing”, una modalidad de estafa telefónica que combina la suplantación de identidad con técnicas de manipulación psicológica. A partir de ese momento, el Equipo @ de la Comandancia de Zamora asumió la investigación, logrando identificar a los presuntos responsables en distintas provincias españolas.

Una red distribuida en varias provincias

Las indagaciones llevaron a los agentes hasta Granada, Castellón y Zaragoza, donde residían los investigados. El principal sospechoso es un hombre de 42 años, con antecedentes policiales, mientras que las otras implicadas son mujeres jóvenes de entre 23 y 28 años.

Según la investigación, el grupo actuaba de forma coordinada, repartiendo funciones para ejecutar el fraude: desde la captación de la víctima hasta la retirada del dinero. Durante el operativo, una de las investigadas fue detenida por una orden judicial pendiente, lo que permitió avanzar en el esclarecimiento del caso.

Además, los agentes descubrieron que el principal autor no solo habría cometido el delito de estafa, sino también falsificación de documento público, usurpación de estado civil y conducción sin permiso, lo que agrava su situación judicial.

¿Cómo funciona el “vishing”?

El “vishing” es una técnica cada vez más utilizada por ciberdelincuentes. Consiste en realizar llamadas telefónicas haciéndose pasar por empleados de una entidad bancaria. Durante la conversación, los estafadores alertan a la víctima de supuestos movimientos sospechosos en su cuenta.

Aprovechando el miedo y la urgencia, logran que la persona facilite datos confidenciales, como claves bancarias o códigos de verificación enviados por SMS. Con esta información, los delincuentes realizan transferencias inmediatas, pagos online o incluso operaciones con criptomonedas.

Cierre de la operación y situación actual

Las diligencias fueron remitidas al juzgado competente en Zamora, que ha continuado con las actuaciones judiciales. En marzo de 2026, y a petición del tribunal, se logró localizar el paradero de dos de los investigados que aún no habían sido plenamente ubicados.

Uno de ellos ya se encontraba en prisión, concretamente en el Centro Penitenciario Castellón II, lo que facilitó su puesta a disposición judicial. Con estas últimas actuaciones, la Guardia Civil ha dado por finalizada la operación.

Este caso pone de relieve el crecimiento de los delitos de ciberestafa en España y la importancia de la prevención. Las autoridades insisten en no facilitar nunca datos personales o bancarios por teléfono, especialmente ante llamadas inesperadas que generen alarma.

La investigación demuestra, una vez más, la capacidad de los cuerpos de seguridad para actuar frente a delitos tecnológicos complejos, así como la necesidad de que los ciudadanos mantengan una actitud crítica ante posibles intentos de fraude.