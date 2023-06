El Ayuntamiento oferta 500 plazas y 21 talleres para niños y jóvenes, a través del Verano Joven

Las actividades del Verano Joven regresan a Zamora con la oferta de más de 500 plazas gratuitas para 21 talleres dirigidos a niños y jóvenes de entre 5 y 30 años, que se desarrollarán durante los meses de julio y agosto. El plazo de inscripción se extiende del 12 al 18 de junio a través de la plataforma apúntame.lineazamora.es y cada usuario podrá apuntarse a dos actividades como máximo, siempre que no se hayan cubierto las plazas ofertadas.

El concejal de Juventud, Sergio López, presentó el programa de Verano Joven que incluye talleres para dibujar manga, aprender inglés y, como en años anteriores, de orientación al empleo, con un taller para confeccionar el currículum y otro para desarrollar habilidades personales en las entrevistas de trabajo. El programa del Verano Joven se estructura en dos tipos de talleres, los destinados a los niños y niñas de entre 5 y 12 años, que tienen un enfoque más lúdico y de entretenimiento; y los específicos para adolescentes y jóvenes de hasta 30 años, con un componente más creativo, a modo de curos alternativos de verano para jóvenes. Los talleres tienen distintos emplazamientos, como el edificio de la Alhóndiga, la Ciudad Deportiva, sedes de asociaciones de vecinos y los propios centros de formación y academias que colaboran en la impartición de las clases.

Las primeras actividades se realizarán del 3 al 14 de julio. La programación se abre con cuentos infantiles en inglés para niños y niñas de 5 a 6 años. Las plazas que se ofertan son 18 y el taller se impartirá en la academia situada en la calle Príncipe de Asturias, 29. En esas mismas fechas se desarrollará el taller “Dibuja, Pinta y dale movimiento a tu dibujo”, para menores de entre 7 y 13 años, una actividad que integra la representación gráfica, el relato en movimiento y 3D. Se realizará en la sede de la Asociación Cultural Grupo DUR, en Jardines de Eduardo Barrón s/n. El Campamento de Rock también se extenderá del 3 al 14 de julio, con 30 plazas, en la calle Huertas de Arenales, número 4.

Estas son el resto de actividades:

-Cocinando Monstruos. Del 10 al 14 de julio. Niños de 6 a 11 años. Alhóndiga

-¡Preparados…Acción!. Del 17 al 31 de julio De 8 a 13 años. Alhóndiga

-Plastic is Not Fantastic. Del 17 al 28 de Julio. De 7 a 13 años. Academia “Little by Little English School”, en Príncipe de Asturias

-Campamento urbano “Las Mañanitas”. Del 17 al 28 de julio. De 7 a 12 años. Aula de Deporte de la Ciudad Deportiva.

-Cuidadores del Planeta. Del 1 al 11 de agosto. De 5 a 12 años. Alhóndiga.

-Con los 5 sentidos. Grupo 1: del 31 de julio al 4 de agosto. Grupo 2: del 7 al 11 de agosto. De 5 a 8 años. Alhóndiga

-“Fantasilandia”. Del 31 de julio al 12 de agosto. De 6 a 12 años. Asociación de Vecinos Siglo XXI.

-Campus de verano: Del 31 de julio al 11 de agosto. De 6 a 12 años. Ciudad Deportiva

-Taller de Igualdad. Del 7 al 11 de agosto. De 10 a 13 años. Aula de Usos Múltiples, en Cardenal Cisneros, número 49

-Talleres de Magia: Grupo A: del 24 al 27 de julio. Grupo B: del 26 al 28 de julio. De 6 a 13 años. Alhóndiga.

Estas son las actividades para jóvenes de entre 14 y 30 años:

-Laboratorio de teatro en inglés: del 10 al 17 de julio. De 14 a 25 años. Alhóndiga.

-Curso para dibujar Manga. Del 3 al 14 de julio. De 14 a 26 años. Alhóndiga.

-Zumba, bailes latinos y bailes urbanos. Del 5 al 26 de julio, lunes, miércoles y viernes. De 16 a 30 años. Escuela de Baile Salsón, en la Plaza la Puebla.

-Bienestar Emocional. Del 17 al 28 de julio. De 16 a 30 años. Labörus, en Condes de Alba y Aliste, número 2

-“Igualarte”. Expresión artística desde la Fotografía. Del 17 al 21 de julio. De 15 a 25 años. Estudio Photofanhouse, en Avenida Cardenal Cisneros, 49.

-Taller de Moda. Del 31 de julio al 11 de agosto. De 14 a 20 años. Alhóndiga.

-Taller de Danza Clásica, baile moderno y danza española y flamenco. Del 31 de julio al 11 de agosto. De 14 a 26 años. Estudio de Baile Carmen Ledesma.

-Desarrollo de habilidades personales en entrevistas de trabajo. Del 1 al 11 de agosto. De 16 a 30 años. Alhóndiga.

-Mecanismos y herramientas para la mejora de la empleabilidad. Del 16 al 25 de agosto. De 16 a 30 años. Alhóndiga.