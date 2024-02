Aparecen una veintena de animales muertos en Zamora: investigan un posible envenenamiento

En las últimas horas aparecían muertos más de una veintena de animales en la localidad zamorana de Asturianos, en la comarca de Sanabria. En total, 23 animales, principalmente cuervos y cornejas, aunque también cuatro milanos y un perro.

Los agentes medioambientales de la Junta están analizando las muestras tomadas de estos animales que aparecieron en una zona concreta para determinar si se trata de un envenenamiento. El esclarecimiento de la situación puede verse favorecido porque uno de los animales vomitó un pedazo de carne antes de morir y ese alimento está siendo analizado.

Leticia García, delegada de la Junta en Zamora, reflexionaba este lunes al respecto y reconocía que de momento no tienen sospechas, pero que todo apunta a un envenenamiento dado que todos los animales aparecieron en una zona concreta. No obstante, ha preferido no aventurarse y esperar a conocer los datos de los análisis de las muestras tomadas.