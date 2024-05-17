La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (18-19 mayo 2024)

FÚTBOL SEMIFINAL PLAY OFF ASCENSO A PRIMERA FEDERACIÓN (VTA)
ZAMORA C.F.-UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU (Domingo 19.30 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D. TRES COLUMNAS 3 C.D.INTERSALA ZAMORA 3
RIVER ZAMORA F.S. -C.D. EL ESPINAR ARLQUÍN (Sábado 18.30 horas)
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1
CIDADE DE AS BURGAS F.S.-RIVER ZAMORA F.S (Sábado19.00 horas)
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
ZARZUELA DEL PINAR F.S-C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO (Sábado 18.30 horas)
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BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA PLAY-OFF ½ FINAL VTA
C.B. ZAMORA -C.D. ALBACETE (Sábado 19.00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO
B.M ZAMORA -HORNEO ALICANTE (Sábado 19.00 horas)