Agenda Polideportiva

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
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Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 13:48
FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII
ZAMORA C.F. 1 ATLÉTICO ASTORGA 1
FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS
C.D. FABERO 2 C.D. BENAVENTE 0
C.D. VILLARALBO 1 C.D. NAVEGA 2
C.D. RIBERT 2 C.D. BOVEDANA 1
FUTBOL REGIONAL JUVENIL
STA MARTA DE TORMES 2 ZAMORA C.F. “B” 1
FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL
C.D. ISOBA 0 ZAMORA C.F. 1
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI (DESCANSO)
FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G (DESCANSO)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I
ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 10 VENTORILLO F.S. 2
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX
F.S. ZAMORA 3 C.D. SEGOSALA 7
CISTIERNA F.S. 1 C.D. INTERSALA ZAMORA 1
FÚTBOL SALA REGIONAL DE AFICIONADOS
RIVER ZAMORA F.S. (DESCANSO)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA
BALONCESTO ZAMORA 87 C.B. MORÓN 78
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
C.D. VIRGEN DE LA CONCHA 93 BASKET XIRIA 76
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
ZAMARAT 62 GERNIKA 70
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA
BALONMANO ALCOBENDAS 37 BALONMANO ZAMORA 27
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