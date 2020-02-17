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Zamora

105.1 FM - COPE MÁS 1269 OM

ZAMORA

    Agenda Polideportiva

    Resultados 

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 13:48

    FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII

    ZAMORA C.F. 1 ATLÉTICO ASTORGA 1

    FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS

    C.D. FABERO 2 C.D. BENAVENTE 0

    C.D. VILLARALBO 1 C.D. NAVEGA 2

    C.D. RIBERT 2 C.D. BOVEDANA 1

    FUTBOL REGIONAL JUVENIL

    STA MARTA DE TORMES 2 ZAMORA C.F. “B” 1

    FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL

    C.D. ISOBA 0 ZAMORA C.F. 1

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI (DESCANSO)

    FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G (DESCANSO)

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I

    ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 10 VENTORILLO F.S. 2

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX

    F.S. ZAMORA 3 C.D. SEGOSALA 7

    CISTIERNA F.S. 1 C.D. INTERSALA ZAMORA 1

    FÚTBOL SALA REGIONAL DE AFICIONADOS

    RIVER ZAMORA F.S. (DESCANSO)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA

    BALONCESTO ZAMORA 87 C.B. MORÓN 78

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    C.D. VIRGEN DE LA CONCHA 93 BASKET XIRIA 76

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    ZAMARAT 62 GERNIKA 70

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA

    BALONMANO ALCOBENDAS 37 BALONMANO ZAMORA 27

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