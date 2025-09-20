COPE
Podcasts
Deportes COPE Zamora
Deportes COPE Zamora

La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (20-21 septiembre 2025)

El Zamora CF visita al Arenteiro en la cuarta jornada del campeonato

Monerris, jugador del Zamora, en un duelo anterior

Cedida

Monerris, jugador del Zamora, en un duelo anterior

Ángel García Pérez

Zamora - Publicado el

1 min lectura

FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1 

C.D. ARENTEIRO-ZAMORA C.F. (Sábado 16.15 horas)

FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. VILLARALBO-ATLÉTICO TORDESILLAS (Sábado 17.30 horas)

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS PRIMERA B

SALAMANCA C.F. UDS “B”-C.D. NONAME (Domingo 12.00 horas)

S.D. PONFERRADINA “B”-MORALEJA C.F (Sábado 17.00 horas)

ZAMORA C.F. “B”-C.D.F. HELMÁNTICO (Domingo 13.15 horas)

C.D. BENAVENTE-C.D. BEJAR INDUSTRIAL (Domingo 18.00 horas)

FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL PRIMERA B

ZAMORA C.F. -VICTORIA C.F. “B” (Sábado 18.30 horas)

C.D. HERGAR HELMÁNTICA-U.D. SAN LORENZO C.D. (Sábado 16.30 horas)

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES GRUPO ÚNICO

ZAMORA C.F.-C.D. HERGAR HELMÁNTICA (Sábado 16.00 horas)

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES GRUPO ÚNICO

UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F.“B”-C.D. AMOR DE DIOS DE ZAMORA (Sábado 15.45 horas)

ZAMORA C.F.-C.D. LAGUNA (Domingo 11.00 horas)

FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. BOVEDANA-C.D. NAVEGA (Domingo 13.00 horas)

FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO -BURGOS C.F. “C” (Sábado 16.00 horas)

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

RIVER ZAMORA F.S .-CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. (Sábado 17.00 horas)

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

RIVER ZAMORA F.S. “B”-F.S. SLAMANCA “B” (Domingo 13.00 horas)

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B

B.M. CAJA RURAL DE ZAMORA-SDC ASTANDER ASTILLERO (Sábado 20.00 horas)

Temas relacionados

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 20 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking