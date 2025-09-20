La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (20-21 septiembre 2025)
El Zamora CF visita al Arenteiro en la cuarta jornada del campeonato
Zamora - Publicado el
FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
C.D. ARENTEIRO-ZAMORA C.F. (Sábado 16.15 horas)
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. VILLARALBO-ATLÉTICO TORDESILLAS (Sábado 17.30 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS PRIMERA B
SALAMANCA C.F. UDS “B”-C.D. NONAME (Domingo 12.00 horas)
S.D. PONFERRADINA “B”-MORALEJA C.F (Sábado 17.00 horas)
ZAMORA C.F. “B”-C.D.F. HELMÁNTICO (Domingo 13.15 horas)
C.D. BENAVENTE-C.D. BEJAR INDUSTRIAL (Domingo 18.00 horas)
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL PRIMERA B
ZAMORA C.F. -VICTORIA C.F. “B” (Sábado 18.30 horas)
C.D. HERGAR HELMÁNTICA-U.D. SAN LORENZO C.D. (Sábado 16.30 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES GRUPO ÚNICO
ZAMORA C.F.-C.D. HERGAR HELMÁNTICA (Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES GRUPO ÚNICO
UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F.“B”-C.D. AMOR DE DIOS DE ZAMORA (Sábado 15.45 horas)
ZAMORA C.F.-C.D. LAGUNA (Domingo 11.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. BOVEDANA-C.D. NAVEGA (Domingo 13.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO -BURGOS C.F. “C” (Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
RIVER ZAMORA F.S .-CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. (Sábado 17.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
RIVER ZAMORA F.S. “B”-F.S. SLAMANCA “B” (Domingo 13.00 horas)
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
B.M. CAJA RURAL DE ZAMORA-SDC ASTANDER ASTILLERO (Sábado 20.00 horas)