Dos jóvenes pierden la vida en un grave accidente en Zamora y no descartan que pueda haber otro coche implicado

Dos muertes más en las carreteras zamoranas y la lista ya se amplía a los veinte fallecidos por accidentes en nuestra provincia. Todas las muertes son dolorosas, pero cuando se habla de gente joven el desazón es todavía mayor. Ayer por la tarde noche, dos jóvenes de 17 y 20 años fallecían en un accidente en la A66, a la altura de Morales del Vino. Otros dos resultaban heridos.

El coche en el que viajaban se salió de la vía por la parte izquierda, chocó con la bionda y volcó. Y desde que ocurrió el suceso, las hipótesis se dispararon. Muchas hipótesis, muchos rumores, pero la única certeza era que el accidente se había saldado con dos muertos y dos heridos graves.

Este martes por la mañana, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, comparecía ante los medios de comunicación para desvelar los datos oficiales que maneja la Guardia Civil. En primer lugar hay que explicar que los dos heridos finalmente no sufrieron daños de gravedad y ya han recibido el alta médica. A partir de ahí, Ángel Blanco también ha desvelado que el conductor, de 18 años, dio negativo en la prueba de alcohol y drogas. Además, ha desvelado también que los dos fallecidos iban en los asientos traseros, mientras que los dos heridos eran quienes ocupaban los puestos delanteros, sin precisar si todos ellos llevaban o no el cinturón de seguridad.

Sobre las causas no ha podido avanzar mucho, dado que la investigación sigue su curso. Reconoce que no se descarta que hubiera otro coche implicado aunque también advierte que se desconoce el grado de implicación que pudiera tener dado que todavía no se ha tomado declaración a los dos jóvenes heridos.

Ángel Blanco reconocía en la rueda de prensa que hay preocupación por el repunte de fallecidos en las carreteras y que seguirán trabajando para analizar las causas y ver si se puede cambiar algo para reducir este número de cara a próximos cursos.