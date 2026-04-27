La remolacha da un respiro al campo de Valladolid y cierra una campaña “muy buena”

La campaña de remolacha ha finalizado en la provincia de Valladolid, un territorio que aporta el 21,5% de la producción agrícola de Castilla y León. Este año, el cultivo se consolida como una opción rentable y segura para los profesionales del campo, que en la provincia suman más de 5.500 afiliados a la seguridad social en el sector primario. La temporada ha terminado con buenos resultados generales, a pesar de las dificultades que atraviesa el sector.

Diego Hernández, agricultor y remolachero en Villarmentero de Esgueva (Valladolid), se muestra satisfecho con los resultados. Su explotación ha alcanzado rendimientos aceptables de unas 105 toneladas por hectárea en las 15 hectáreas sembradas. Según explica, el uso de riego solar le ha permitido “bajar mucho los costes de producción”. Para Hernández, “la remolacha sigue siendo un cultivo muy interesante y muy rentable, y que nos encaja muy bien en la rotación”.

La remolacha es un cultivo bastante seguro Diego Agricultor

La clave de su éxito, según el agricultor, es que “es un cultivo bastante seguro, sabes a cómo vas a acoger el precio al que la vas a vender”. A pesar de haber reducido la superficie de siembra por “temas de confederación, de restricciones de de pozos de minas y de multas y de robos agrícolas”, considera que si se hacen las cosas “medianamente bien”, es un cultivo que “encaja perfectamente en la rotación de regadío de de Castilla y León”.

La otra cara: la colza y la sequía

No todos los cultivos ofrecen la misma seguridad. Hernández, que lleva 25 años sembrando colza, explica que mientras en regadío la planta presenta un “desarrollo muy bueno”, en secano la situación es distinta. La siembra fue tardía por la falta de lluvias hasta noviembre y, aunque aguantó el invierno, la sequía del mes de abril ha frenado su crecimiento. Las lluvias de los últimos días, que dejaron 15 litros, son una esperanza para “potenciar un poco los granos y el rendimiento”.

El agricultor también destaca la rentabilidad de la colza, cuya producción vende a una empresa que extrae el aceite. “Llevamos unos años con un precio muy muy bueno”, afirma, y calcula que su valor puede ser “dos veces y media más que el trigo”, alcanzando los “450 o 500 euros” por tonelada.

La “tormenta perfecta” que amenaza al sector

A pesar de los buenos resultados de cultivos como la remolacha, la preocupación es máxima en el campo. “Este año puede ser la tormenta perfecta”, advierte Hernández. El motivo es la combinación de una posible mala cosecha por la sequía con unos precios de los productos muy malos, que se sitúan “por debajo de costes”.

Lo tenemos muy complicado y muy grave Diego Agricultor

El agricultor denuncia la difícil situación que atraviesan: “no podemos estar vendiendo la cebada ahora mismo a 180 euros, 185, y el trigo a 195, y bajando”. A esto se suman los altos costes de los insumos, como los abonos y el gasóleo, que están “carísimos”. Esta combinación, concluye, “nos va a obligar o nos va a hacer entrar en pérdida”, por lo que la situación ahora mismo en la agricultura es “muy complicada y muy grave”.