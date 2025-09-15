El verano se despide de Valladolid con máximas de 37 grados

Últimos coletazos del verano y calor. El termómetro alcanzará máximas de hasta 37 grados esta semana, antes de la llegada de la nueva estación. Desde este martes 16 de septiembre, el mercurio ascenderá hasta los 32 grados. El miércoles, las máximas subirán dos grados más. El jueves se registrarán las máximas, 37 grados en Medina del Campo, 36 en Valladolid y 35 en Peñafiel. No será hasta el domingo cuando el termómetro dé una tregua y se sitúe por debajo de los 30 grados. La subida térmica obedece a la llegada de un anticiclón que dejará cielo despejado en Valladolid.

Una previsión que llega después de que el verano en Castilla y León fuera “extremadamente cálido”, con una temperatura media de 21,5 grados. Se trata del segundo verano más cálido desde 1961, superado por el de 2022. El verano estuvo caracterizado por valores diurnos “extremadamente cálidos”, con una anomalía de 2,7 grados más, mientras que las mínimas también fueron más altas de lo normal. En concreto, 1,8 grados más. Se registraron dos olas de calor, entre el 28 de junio y el 2 de julio y entre el 3 y el 18 de agosto.

Una semana marcada por el calor

El anticiclón “persistente” dejará cielos poco nubosos y despejados, sin lluvia con un aumento progresivo de las temperaturas. Este fenómeno se agravará a partir del miércoles y en buena parte de la Meseta se alcanzará valores máximos de hasta 35 y 36 grados.

Se trata de un episodio que llegará hasta el próximo sábado, ya que habrá un cambio “brusco”, con bajada del termómetro de siete u ocho grados y alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. En todo caso, la Agencia Estatal de Meteorología indica que las temperaturas de 28 y 29 grados son habituales para la época.

Con este episodio de altas temperaturas, el peligro de incendios forestales volverá a ser “muy alto” o “extremo”, por lo que se prevén avisos amarillos por calor a partir del miércoles.