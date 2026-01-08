COPE
Manolo Piqueras en COPE tras volver a jugar nueve meses después: "Te da mucho tiempo a pensar pero también he intentado ayudar a mis compañeros"

El cierre del Palma Futsal reaparecía ante Manzanares tras la grave lesión y tiene palabras de cariño hacia Joan Llompart, fisio del club: "yo no somos fio y jugador, somos amigos, ha sido un gran apoyo". 

Manolo Piqueras
00:00
Descargar

Manolo Piqueras

Jordi Jiménez

1 min lectura4:33 min escucha

Descargar

