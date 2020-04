Valladolid ya está trabajando para el día después del confinamiento

El alcalde de Valladolid Óscar Puente ha asegurado hoy en Herrera en Cope Valladolid que el equipo de gobierno municipal está trabajando día a día para que esta crisis sanitaria no se convierta en una gran crisis económica posterior. Así el alcalde ha explicado que “la Agencia de Desarrollo está remodelando ya las políticas de empleo y la oficina de gestión presupuestaria está trabajando en la nueva composición de los presupuestos”. De esta manera están elaborando poco apoco un plan de incentivos y promociones que esperan permita a la ciudad salir adelante después de la crisis sanitaria. Por el momento dice están volcados con el trabajo diario, ayudando a los miles de vallisoletanos que necesitan ayuda. Así los 1200 niños becados con el comedor social van a recibir en breve la ayuda a domicilio, gracias a un acuerdo que se está cerrando esta semana con Mercadona.

Óscar Puente además ha recordado que Valladolid es la única ciudad de España con más de doscientos mil habitantes que ha cumplido con todas las reglas fiscales en los últimos 5 años y que las arcas municipales a día de hoy cuentan con un superávit y remanentes cuantiosos. Por eso pide al gobierno central “que les permita utilizar esos recursos que tienen gracias a la buena gestión que han llevado a cabo y no tengan que proceder a políticas de recortes” que hagan perder poder adquisitivo a la sociedad. El alcalde piensa que la “crisis del 2008 nos enseñó que no sirve de nada andar en la línea de los recortes y que se debe apostar por invertir y no bajar los sueldos para que la población cuente con el mismo poder adquisitivo” y al final la economía de la ciudad se pierda. También ha reconocido que ha estado hablado con el tejido industrial de la ciudad en estos últimos días y que le han comentado que están preparados para la vuelta, por lo que el alcalde confía en que este mismo año empresas como Renault traigan muchas alegrías a Valladolid.

LAS FIESTAS

Respecto a las fiestas de la ciudad, Óscar Puente ha dicho que “no se trabaja ahora con el escenario de suspenderlas, el equipo de gobierno ya ha cerrado la programación y los conciertos de la plaza mayor con mucho esfuerzo y están muy contentos con los logros conseguidos”. Además ha dicho que le han comunicado esta semana que hay muchos festivales que se iban a celebrar en junio, que han pospuesto sus actuaciones para el mes de agosto por lo que todo hace suponer que para esa fecha la pandemia ya haya remitido y podamos hablar de normalidad, aunque sea momentánea, porque los expertos apuntan a una nueva caída para el otoño. Por todo ello confía en que las fiestas se puedan llegar a celebrar, si se tuviese que llegar a tomar alguna otra medida, el alcalde apuesta por un aplazamiento de las mismas.