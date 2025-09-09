Valladolid, acordonada para garantizar la seguridad de la Vuelta a España: “Lo intentarán”

Valladolid se blinda para recibir este jueves 11 de septiembre la contrarreloj de la Vuelta España. 27 kilómetros previstos con salida a las 14:00 horas de la Plaza de San Pablo y Capitanía. Discurrirá por la Plaza de la Universidad y Plaza de España antes de abandonar el corazón de la ciudad. Más 800 afectivos, entre Policía Nacional, algunos de paisano; Guardia Civil, también motorizados, y no menos de 400 agentes de la Policía Municipal que ese día completan el amplio dispositivo. A todos ellos hay que sumar unos 200 voluntarios que velarán por las garantías de una prueba amenazada por las protestas por Israel.

Ya hay más de una decena de protestas convocadas e irresponsables llamadas de Podemos a boicotear la prueba deportiva por la participación de Israel en pleno conflicto con Gaza. No se puede garantizar la seguridad al cien por cien, lo ha dicho el subdelegado del gobierno en Valladolid, Jacinto Canales. Algo en lo que insiste el portavoz de la asociación unificada de Guardias Civiles de Valladolid, José Antonio Martín, quien ha indicado en Mediodía COPE es “factible que ocurran incidentes porque ya ha pasado estos últimos días y es fácil de entender que lo intentarán, pero para eso están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

La Guardia Civil se encargará de cortar los accesos en Valladolid y de acompañar a los ciclistas. “Se incorpora una veintena de motoristas para ese acompañamiento”. Del mismo modo, se encargan de cortar los accesos de la VA 30 para cortar la circulación y garantizar la seguridad de los ciclistas”, ha apostillado.

Las protestas contra Israel en la Vuelta a España continuarán el viernes. “El derecho de reunión se tiene que garantizar, pero sin interferir en este tipo de eventos que puede acarrear la seguridad y la integridad física de los corredores porque van a altas velocidades”, ha recordado Martín en declaraciones a COPE.

Dispositivo de la delegación del gobierno

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, lanza un mensaje de tranquilidad de cara a la contrarreloj individual de La Vuelta a España que se disputa este jueves en Valladolid. Sen asegura que Policía Nacional y Guardia Civil trabajan de forma coordinada para garantizar que la cita deportiva se desarrolle sin incidentes vinculados a las protestas por la situación en Palestina El delegado, ante la posibilidad de interrupciones, advirtió que cualquier acción que ponga en riesgo a ciclistas, público u organización será sancionada. “Si puede ser sin incidencias, pero quien ponga en riesgo, me das igual que sean participantes u organización, se elevara la infracción”.

El delegado del gobierno en Castilla y León prefiere hablar de tranquilidad y “que se desarrolle la prueba con normalidad y eso es en lo que estamos trabajando”.