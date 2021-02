Teófanes Egido sobre la sanción a San Benito: “Es desproporcionado”

“Yo con todo el respeto a las normas de las autoridades del Gobierno de Castilla y León, me parece una incongruencia. Ahora mismo entras en el mercado y hay mucha más gente comprando el pan en menos espacio. A mi me parece una vergüenza, porque lo lógico es que los aforos fueran acorde con la superficie de los templos. No tienen vergüenza. Es que son templos muy grandes y tendría que ser un tercio del aforo”. Estas son solo algunas opiniones de las personas que hacían cola para poder asistir a las misa de las 10.00 horas este domingo en la Iglesia de San Benito.

No entienden la sanción tras haberse duplicado el aforo permitido el pasado viernes durante la mísa de Santa Águeda. El Arzobispado de Valladolid asume la propuesta de sanción por rebasar el límite de veinticinco personas durante la celebración de una misa en la iglesia, pero ha pedido “equidad, justicia y proporcionalidad” respecto a los aforos para otros espacios públicos.

Teofánes Egido, religioso que oficiaba la eucaristía, ha dicho a COPE que la sanción es “desproporcionada”. Asume que las leyes hay que cumplirlas, pero también que no se dio cuenta de cuántas personas había en el templo. “Desproporcionado. Las leyes hay que cumplirlas indudablemente, pero claro, está el sentido común y está el no violarlas de forma clamorosa”. El que en una iglesia como esta- San Benito- haya 50 personas, añade, “pues el que está diciendo la misa, que era yo en ese caso, no se da cuenta, al ser tan grande, tan enorme”, de cuantas personas concretamente había.

La multa fue notificada por la denuncia interpuesta por una persona que comprobó la presencia de medio centenar de personas en la iglesia de San Benito, menos del diez por ciento de su aforo en un templo de 1.600 metros cuadrados.